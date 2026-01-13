“Ovunque sui rami” torna questa sera alle 21 su Videolina. Ed ecco riproposta la seconda puntata. Floris e Nu sono sempre in Calabria, ma a Rogliano, paese in cui conoscono Carmine Altomare, un uomo tutto fare che, all’interno del suo strepitoso orto, ha tirato su una casa sull’albero che, la notte, ondeggia seguendo il corso del vento. La sua “Tenuta Bocchineri” è immersa nei boschi, e oggi è presa d’assalto da decine di scuole che convogliano centinaia di bambini nel suo museo della storia contadina. Perché, oggi più che mai, le case sugli alberi non smettono mai di esercitare un grande fascino su adulti e bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA