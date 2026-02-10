VaiOnline
Telecomando
11 febbraio 2026 alle 00:36

“Ovunque sui rami” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le case sugli alberi, o tree house, sono strutture sospese tra le fronde, utilizzate come alloggi ecosostenibili o spazi ricreativi. In Italia ne troviamo tantissime! E allora ecco che i nostri Floris e Nu ci portano alla scoperta delle tree house più affascinanti del nostro Paese.

Questa sera alle 21 su Videolina va in onda la sesta puntata di “Ovunque sui rami”, dove i nostri instancabili amici raggiungono la provincia di Cuneo, in Piemonte, per trascorrere la notte dentro la casetta sull’albero più fiabesca di tutto il viaggio: quella de “Il Giardino dei Semplici”. E se avete bimbi in casa, metteteli di fronte alla tv: ne rimarranno, sicuramente, affascinanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Archivio di Stato.

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari

Umberto Zedda
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 