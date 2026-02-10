Le case sugli alberi, o tree house, sono strutture sospese tra le fronde, utilizzate come alloggi ecosostenibili o spazi ricreativi. In Italia ne troviamo tantissime! E allora ecco che i nostri Floris e Nu ci portano alla scoperta delle tree house più affascinanti del nostro Paese.

Questa sera alle 21 su Videolina va in onda la sesta puntata di “Ovunque sui rami”, dove i nostri instancabili amici raggiungono la provincia di Cuneo, in Piemonte, per trascorrere la notte dentro la casetta sull’albero più fiabesca di tutto il viaggio: quella de “Il Giardino dei Semplici”. E se avete bimbi in casa, metteteli di fronte alla tv: ne rimarranno, sicuramente, affascinanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA