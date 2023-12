“Ovunque sui rami” 

Nella puntata numero 7, oggi alle 21 su Videolina, i nostri eroi arrivano in Valle d’Aosta, dove Gerry e Baffy li accolgono come se li conoscessero da secoli: la loro casetta sull’albero, una baita deliziosa, graziosissima, che si affaccia sulle Alpi, sarà uno dei luoghi di maggiore relax del loro viaggio. A proposito: pronti a salire sul Monte Bianco con Floris e Nu? Ma la regione protagonista delle puntate di oggi sarà soprattutto la Lombardia. A Villanterio, provincia di Pavia, c’è la “Tenuta il Cigno”, capitanata da Stefano Tosi, ettari di risaie puntinate da uccelli migratori e strepitose scuderie. Luogo che al suo interno annovera un’incredibile e lussuosissima casa sull’albero. E poi in piena Valcamonica la nostra coppia dovrà inerpicarsi, di scalino in scalino, per scoprire una magica casetta.