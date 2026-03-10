VaiOnline
Telecomando
11 marzo 2026 alle 00:17

“Ovunque sui rami” 

A Villanterio, provincia di Pavia, c’è la “Tenuta il Cigno”, capitanata da Stefano Tosi, ettari di risaie puntinate da uccelli migratori e strepitose scuderie. Ma soprattutto, luogo che al suo interno annovera la casa sull’albero numero 10 di 13. Parliamo della casa, certamente, più lussuosa del viaggio, una struttura enorme, una sorta di hotel sull’albero di una bellezza incredibile. E la parola “incredibile” assumerà ancora più senso, non appena vedrete cosa si nasconde sulla verandina. Infatti, in questa puntata in onda alle 21 su Videolina, Floris e Nu si troveranno in piena Valcamonica dove troveranno la casetta sull’albero più alta di tutte. La nostra coppia dovrà letteralmente inerpicarsi, di scalino in scalino, per dormirci dentro.

