21 gennaio 2026 alle 00:31

“Ovunque sui rami” 

“Ovunque sui rami” torna questa sera alle 21 su Videolina. In questa puntata Floris e Nu ci porteranno in Puglia prima e in Abruzzo poi per condividere con il grande pubblico della prima tv della Sardegna la loro nuova avventura.

A Biccari, provincia di Foggia, non solo dormiranno nella casa sull’albero più spartana di tutte, ma trascorreranno la notte dentro una “bolla” calata sul bosco. Un’esperienza mozzafiato.

In Abruzzo, e più precisamente a Corvara, i nostri due baldi giovani, letteralmente, si innamoreranno di Marino ed Elide, una coppia che gestisce un’azienda agrituristica che annovera al suo interno un’altra indimenticabile casetta sull’albero.

