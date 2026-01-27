“Ovunque sui rami” ci porta in Puglia 

Piattaforme sospese, sostenute in parte o del tutto da un albero. Possono essere utilizzate per attività ricreative o come strumento di lavoro, abitazione, punto d’osservazione o ritiro temporaneo. Sono le case sugli alberi.
Floris e Nu, in questa puntata numero tre di “Ovunque sui rami”, ci porteranno in Puglia. A Biccari, provincia di Foggia, non solo dormiranno nella casa sull’albero più spartana di tutte, ma trascorreranno la notte dentro una “bolla” calata sul bosco. Un’esperienza mozzafiato.