Nuovo appuntamento questa sera, alle 21, su Videolina con la quinta replica della trasmissione televisiva “Ovunque sui rami” condotta come da tradizione da Floris e Nu (nella foto) ovvero Stefano Floris e Tiziana Nuvoli.

Nella puntata di oggi, i nostri eroi (perché bisogna esserlo per attraversare l’Italia con una 500 100% elettrica dalle mille difficoltà), si sposteranno dal centro al nord dello Stivale. Sarà in Toscana, a Poppi, provincia di Arezzo, che Floris e Nu dormiranno nella casa, per ora, più lussuosa e incredibile: una struttura alta, che domina le chiome degli alberi, con una parte interamente in vetro. Preparatevi.