VaiOnline
telecomando
04 febbraio 2026 alle 00:40

“Ovunque sui rami”  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo appuntamento questa sera, alle 21, su Videolina con la quinta replica della trasmissione televisiva “Ovunque sui rami” condotta come da tradizione da Floris e Nu (nella foto) ovvero Stefano Floris e Tiziana Nuvoli.

Nella puntata di oggi, i nostri eroi (perché bisogna esserlo per attraversare l’Italia con una 500 100% elettrica dalle mille difficoltà), si sposteranno dal centro al nord dello Stivale. Sarà in Toscana, a Poppi, provincia di Arezzo, che Floris e Nu dormiranno nella casa, per ora, più lussuosa e incredibile: una struttura alta, che domina le chiome degli alberi, con una parte interamente in vetro. Preparatevi.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Nurra, se gli invasi non bastano

Mariangela Pala
Regione

«Nel 2026 la riforma statutaria»

Comandini: il Consiglio deve recuperare il ruolo di legislatore 
Roberto Murgia
Venerdì dalle 10.30 manifestazione a Cagliari del Presidio del Popolo sardo: «Abrogate la legge sulle aree idonee»

Eolico, sit-in sotto la sede della Giunta

I Comitati aspettano risposte sulla Pratobello: «Non c’è tempo da perdere» 
Lorenzo Piras
Il caso

Sicurezza, il Governo cerca l’intesa con il Quirinale e la maggioranza

Il decreto ancora sotto la lente per superare gli ostacoli costituzionali 