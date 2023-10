“Ovunque in Sardegna” 

Alle 6 del mattino, Floris e Nu, si svegliano all’interno del loro furgoncino hippie, e così sono pronti a rimacinare chilometri: da Loiri Porto San Paolo, infatti, volano verso ovest, e nella costa opposta alla precedente, si fermano ad Alghero. Per la prima volta dall’inizio della trasmissione, oggi alle 21 su Videolina, documentano la vita “straniera” che ruota attorno a un ristorante, il “Morizzio”, capitanato da Mauri, argentino, e da Janin, spagnola. La coppia è di una simpatia unica e ancor più unica è la loro paella. Tutto lo staff è internazionale e Floris e Nu ne approfittano per aumentare il numero delle interviste. Ma, sapete, “noi sardi siamo dappertutto”, e infatti, in cucina, non possono mancare anche due mani isolane…