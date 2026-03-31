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01 aprile 2026 alle 01:02

“Ovunque in Sardegna” 

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Videolina ripropone, oggi, alle 21, la prima edizione di “Ovunque in Sardegna”, format di 30 minuti in cui Floris e Nu (nella foto) vanno alla ricerca degli stranieri che, proprio in terra sarda, si sono costruiti una nuova vita.

Nella puntata di oggi, i due giovani, a bordo di Chàrlotte, il loro furgoncino anni ‘80, ci porteranno a Mamoiada. Un grande esempio di integrazione li attende. Baptiste, francese, che qui si è trasferito assieme a Christian, suo padre, si è talmente integrato nella realtà del paese: non solo lavora come guida nel noto museo delle maschere tradizionali, ma ha anche rappresentato Mamoiada durante la sfilata del primo maggio a Cagliari. E le sorprese non finiscono qui, e il ragazzo ce ne darà prova…

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