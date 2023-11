“Ovunque in Sardegna” 

Con la Barbagia avevano iniziato e con la Barbagia finiranno. Floris e Nu, a bordo di Chàrlotte, il loro, ormai mitico, furgoncino anni ’80, raggiungono Tonara. Grazie a un caro amico, Giorgio Onano (l’Eco di Barbagia), conoscono Aliou Diallo, africano della Repubblica di Guinea. “Alì”, così tutti lo chiamano, oggi lavora presso il torronificio “Licanias” della famiglia Porru. Il suo sorriso e la sua gentilezza risuonano per le vie del paese, attraverso le bocche di chiunque venga intervistato, inclusa quella di Costantino Piras, l’uomo che lo ha preso dalla strada, portandolo via da un’infanzia devastante e triste, come avrete modo di vedere. Floris e Nu, assistono anche a un evento importante: l’esame di licenza media del ragazzo. Alle 21 su Videolina.