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20 maggio 2026 alle 00:26

“Ovunque in Sardegna” 

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Lei è Delfina Granatto, è 154 centimetri e pesa 55 chili. Di muscoli. Segni particolari: argentina. In questa puntata, Floris e Nu, ci portano in un mondo sportivo poco conosciuto ai più: l’hockey su prato.

Delfina risiede a Senorbì, è una giocatrice di Serie A1 e milita nella Ferrini, squadra di Cagliari. La giovane ragazza si racconterà apertamente: parlerà di passione, amore, ma soprattutto di famiglia: i suoi genitori hanno sempre praticato sport e anche le sue tre sorelle sono bravissime giocatrici di hockey. Alcune hanno militato, e ancora militano, nella nazionale argentina.

L’appuntamento con “Ovunque in Sardegna” è per questa sera alle 21 naturalmente su Videolina.

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