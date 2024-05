Ovuli di eroina nelle calze, nei guai un operaio di Carbonia 

Trovato con due ovuli di eroina a Iglesias durante un controllo dei carabinieri, agli arresti un operaio di Carbonia.

È accaduto martedì sera, quando Massimiliano Adelmo Ferraro, 54enne, al termine della sua giornata lavorativa, si apprestava a ritornare a casa. È stato fermato dai carabinieri della radiomobile di Iglesias che svolgevano la normale attività per il contrasto della criminalità. Durante gli accertamenti Ferraro è risultato privo della patente di guida, documento che gli era stato ritirato nel 2012. Il fatto, di rilevanza penale, ha messo in allarme i militari che hanno deciso di approfondire i controlli. Durante la perquisizione sarebbero stati trovati due ovuli di eroina del tipo brown sugar, nascosti nei calzini, assieme ad alcune piccole dosi della stessa sostanza occultate nell’auto, per un totale di poco più di 20 grammi. Rinvenuto, inoltre, un bilancino di precisione, un taglierino, materiale per il confezionamento e una modesta somma di denaro.

Accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato trattenuto nella caserma di via Cattaneo fino alla direttissima che si è svolta ieri mattina in Tribunale a Cagliari. Convalidato l’arresto, sono stati ottenuti i termini a difesa e per l’uomo è stato disposto l’obbligo di firma.

