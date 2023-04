Ovodda experience, il turismo lento 

Amministratori, associazioni, imprese locali e artisti, tutti in campo per la seconda edizione di “Ovodda Experience” La manifestazione del centro barbaricino incentrata sul turismo lento e sostenibile che prenderà il via venerdì 21 aprile e si concluderà domenica 23. Escursioni, sport, visite guidate nelle aziende del territorio, degustazioni di prodotti tipici ad attendere i visitatori che avranno la possibilità di conoscere il paese e le sue peculiarità, stando a stretto contato con la comunità.

«Il nostro intento è valorizzare il territorio con un tipo di turismo “lento” che permette l'immersione completa nell'ecosistema del luogo», ha spiegato la vicesindaca del paese Maria Moro, mentre per l’assessore alla viabilità urbana e associazionismo Claudio Mattu Ovodda Experience rappresenta anche una bella occasione di incontro per le numerose associazioni locali.

L'evento avrà un anteprimadomani a Cagliari nel rione Castello dove a partire dalle 19 La bottega alimentare “Comus” proporrà la degustazione di prodotti tipici di Ovodda. «Siamo orgogliosi di quest'evento, nato l'anno scorso grazie al contributo dell'Assessorato al Turismo della Ras, - ha dichiarato la sindaca di Ovodda Ilenia Vacca-. Auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un progetto che merita continuità nel futuro».

