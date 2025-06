Ovodda, che colpo: Meloni 

Colpo grosso dell’Ovodda (Promozione), che tessera il bomber Giuseppe Meloni la scorsa stagione al Bonorva. Classe 1985, il giocatore nuorese nel 2009 rifiutò l’offerta del Cagliari avendo già un accordo verbale con la Spal. Nella stagione 2015/2016, con la maglia del Fondi, fu l’attaccante più prolifico d’Italia. Nel curriculum vanta la vittoria di un campionato di Serie C2, quattro successi consecutivi in Serie D e sei in Eccellenza, tra cui quello col Muravera nelle cui file segnò decine di reti.

Trattative

Proseguono le conferme in casa Calangianus (Eccellenza). Dopo quello di Gonzalo Perez, la società giallorossa rinnova il contratto al difensore romeno Ciprian Dombrovoschi, classe 1993, e al difensore Romolo Putzu (classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Olbia). Pedine importanti dopo l’ottima annata della squadra di Simone Marini, che per trequarti di stagioni ha lottato per un posto playoff.

Prime novità a Carbonia dopo le dimissioni del presidente Stefano Canu. La società mineraria ha individuato in Mirco Brai, socio dirigente e membro del consiglio di presidenza, la figura incaricata di «coinvolgere l’amministrazione comunale e di incontrare coloro i quali hanno a cuore le sorti della società e si renderanno disponibili adentrare a far parte della compagine societaria a qualsiasi titolo».

Il Cus Cagliari blinda l’intero staff tecnico. Oltre al tecnico Marco Lantieri restano il preparatore atletico Mauro Mura e quello dei portieri Gianni Pau. Il diesse Andrea Vargiu sta trattando l’attaccante Lorenzo Camba, ex Ferrini, il centrale Elio Biondi, ex Atletico Cagliari, il difensore Alessandro Mancusi, gli attaccanti Matteo Cardia e Roberto Piroddi e i centrocampisti Andrea Corda e Alessandro Sanna. Per la panchina del Selargius si fa il nome di Nicola Agus, ex dell’Arbus. Ancora diverse le panchine libere in Eccellenza e Promozione. Tra i tecnici più gettonati ci sono Paolo Busanca e Marco Piras.

Prima e Seconda

La Bittese (Prima categoria) conferma Pietro Canu. Richieste per i tecnici Nicola Zunnui, ex Castiadas e Orione, e Alberto Melis e Antonio Monni, reduci da tre campionati vinti in Seconda categoria con Decimo 07, Città di Selargius e Pirri. In Seconda categoria il Golfo Aranci vuole fare le cose in grande e tessera l’attaccante Danilo Ruzzittu (1997), la scorsa stagione in Eccellenza col San Teodoro, ex Porto Rotondo, Arzachena, Torres e cresciuto nelle giovanili di Varese e Novara.