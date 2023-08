«Ovini, sì alla macellazione fai da te» 

Macellare nelle proprie aziende senza dove passare dal mattatoio. È la richiesta degli allevatori sardi di ovini e caprini che, ieri, a Cagliari hanno incontrato negli uffici dell’assessorato regionale alla sanità, l’assessora all’agricoltura, Valeria Satta e Giovanni Filippini, direttore generale dell’istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in rappresentanza dell’assessore alla sanità, Carlo Doria.

L’appello

«Chiediamo di estendere anche in Sardegna la normativa nazionale che consenta le macellazioni per uso familiare nelle nostre aziende, come già avviene per i suini, anche per ovicaprini e bovini», spiega Fabio Pisu, uno dei portavoce dei pastori, «adeguare la legge significa evitare i passaggi nei mattatoi senza rinunciare ai controlli della Asl».

Dunque la possibilità per chiunque di macellare per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti, ovini, caprini, suini e bovini, in Italia esiste già dal 2021, ma per poterla applicare nell’Isola serve il via libera della Regione. «Si tratta di una misura che permetterebbe alle circa 20mila aziende sarde un risparmio economico e di tempo», evidenzia Pisu.

Disagi

Oggi per macellare un bovino, per esempio, c’è anche chi è costretto a percorre più di cinquanta chilometri per raggiungere il mattatoio più vicino alla propria azienda, spendendo non meno di quattrocento euro.

«Tutte le aziende devono essere messe in condizione di poterlo fare, si eviterebbero e semplificherebbero diversi passaggi, alleggerendo in così anche il lavoro degli stessi allevatori. La norma – ribadisce Pisu - esiste già, le Regioni devono solo regolamentarla e applicarla nei territori».

A sostegno dei pastori si schiera l’assessora Satta. «È un loro diritto poter macellare in azienda, come tra l’altro avviene già per i suini», afferma. «Sono favorevole all'allargamento delle maglie troppo ristrette della normativa regionale, rispetto a quella nazionale. Sono pronta anche a confrontarmi con i colleghi delle altre Regioni per trovare una soluzione e intervenire quanto prima».

L’ultima parola, però, spetta al responsabile della sanità. «Studierò bene la norma per poi confrontarmi quanto prima con l’assessore Doria», assicura Filippini, «le soluzioni possono essere tante, ognuna va analizzata minuziosamente».

