Ovini e agroalimentare Vetrina nazionale 

Sono entrati nel vivo i preparativi legati all'organizzazione della mostra nazionale degli ovini e della rassegna agroalimentare, che si svolgerà nell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio tra il il 2 e il 4 maggio. Il Comune annuncia che sono aperte le adesioni per gli espositori dell'agroalimentare. Si procede subito con le domande per l'assegnazione delle aree interne ed esterne dell'area fieristica, la cui scadenza di presentazione è fissata per il 16 aprile «Si tratta di un’occasione unica per incontrare migliaia di visitatori che arrivano da tutta l'Isola, ma anche da Oltremare - dice l'assessore competente, Toto Listo - Quello tra il 2 e il 4 maggio sarà un weekend speciale, tra convegni (sarà affrontato sicuramente il problema legato ai dazi americani), degustazione delle eccellenze alimentari, con l'intrattenimento di varie manifestazioni di contorno e tanta musica, in particolare quella legata alla tradizione, col concorso per i suonatori di organetto. Interessante la partecipazione delle scuole, con i laboratori per bambini delle scuole elementari e medie, improntati sulla produzione del formaggio, del pane, della mandorla per i dolci, quindi della lana». Tutto si svolge in una incantevole località, ai lati della strada provinciale per Santulussurgiu, immersa nel verde del monte di Sant'Antonio. Per le adesioni della rassegna agroalimentare si può contattare il Comune di Macomer, ai numeri 0785 790800, fax 0785 790845, cellulare 3480937848, 3488925085. La rassegna nazionale degli ovini e dell'agroalimentare è organizzata dal Comune, dalla Regione, dall'Assonapa, ma con l'adesione di altre associazioni di categoria, tra le quali l'associazione regionale e provinciale allevatori e la Coldiretti.

