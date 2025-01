Ovini di razza sarda, un milione di euro per la selezione 

Riflettori sulla tutela e la valorizzazione delle principali razze ovine da latte autoctone allevate nell’Isola: razza ovina Sarda e Nera di Arbus. La Regione stanzia un milione di euro, distribuito sulle annualità 2024-2025, per i contributi utili all’acquisto di riproduttori per ovini di queste razze iscritti al libro genealogico tenuto da AssoNaPa.

L’impegno

I beneficiari dei contributi saranno non solo gli allevamenti iscritti al libro genealogico, ma anche gli allevamenti non in selezione, purché acquistino animali iscritti al registro. È uno dei risultati raggiunti durante i lavori del Tavolo verde riunito nei giorni scorsi a Cagliari nella sede dell’assessorato all’Agricoltura, al quale hanno partecipato tutte le organizzazioni agricole e l’Associazione nazionale della pastorizia, rappresentata dal presidente Battista Cualbu. «Accogliamo con favore la ripartenza del premio per i riproduttori ovini iscritti al libro genealogico», dice Cualbu, «ma importante è anche l’acquisto di femmine per il rimpiazzo del capitale zootecnico, fortemente colpito dalle perdite di capi a causa dell’epidemia di lingua blu. Apprezziamo il lavoro svolto dall’assessorato all’agricoltura, che ringraziamo: l’impegno congiunto sta portando a risultati concreti e attendiamo ora i fatti con l’avvio dei pagamenti».

Il valore genetico

Sottolinea il direttore di AssoNaPa Silverio Grande: «Si sta finalmente investendo su un patrimonio di biodiversità unico, simbolo della terra sarda. Grazie ai fondi stanziati per l’acquisto dei riproduttori iscritti al libro genealogico, si innalzerà il livello genetico degli animali, ottimizzando al tempo stesso il livello produttivo delle greggi, con conseguente valorizzazione dei prodotti caseari derivati da questo comparto».

Standard elevati

Allevare ovini in Sardegna, sottolineano i dirigenti dell’associazione, «è pratica antica, e oggi, grazie all’innovazione e al miglioramento genetico, può raggiungere vette qualitativamente importanti. Proprio per questo AssoNaPa, in qualità di ente selezionatore, si impegna affinché gli allevamenti abbiamo il giusto sostegno per migliorare e mantenere alti gli standard dell’allevamento ovino sardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA