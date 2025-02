Ovili sociali, al via la vendita all’asta 

Il Comune di Tuili ha indetto un’asta pubblica per la vendita di alcuni immobili denominati “Ovili sociali”, situati in località Pardu Cuaddus. I tre edifici, ora di proprietà comunale, saranno assegnati al miglior offerente con base d’asta variabile tra 3mila e 7.500 euro, secondo i mappali. L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta a rialzo, garantendo così trasparenza e massima partecipazione.

I soggetti interessati, sia privati che persone giuridiche, dovranno presentare la domanda entro il 28 febbraio. Il sopralluogo per la visione degli immobili non è obbligatorio ma il non averlo effettuato non potrà essere causa di rimostranza da parte dei soggetti partecipanti.

L’iniziativa potrebbe favorire il rilancio economico della zona, incentivando le attività legate all’agricoltura e alla pastorizia. L’amministrazione comunale punta così a valorizzare il patrimonio immobiliare locale, offrendo un’opportunità di investimento a costi accessibili.

«Questi ovili – spiega il sindaco, Andrea Locci – sono gli ultimi rimasti da assegnare per poter permettere al comparto produttivo di avere dei locali di proprietà utili allo svolgimento della propria attività».

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il bando sul sito ufficiale del Comune di Tuili.

RIPRODUZIONE RISERVATA