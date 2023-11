Ovili e terreni agricoli invasi dai cervi 

Un’invasione. È la voce unanime dei proprietari di aziende agropastorali e gestori di allevamenti che da tempo denunciano l’eccessiva presenza dei cervi ad Arbus, ma trovano porte chiuse, mentre alle promesse dei politici non seguono mai i fatti. Risultato? Il numero di esemplari di questi animali è cresciuto a dismisura, se nel 2019 per la Provincia del Medio Campidano erano circa tremila, oggi sarebbero raddoppiati. Le immagini e i video dei branchi a Montevecchio, spingendosi fino alla Costa Verde e alla periferia del paese, non fanno che confermare la denuncia degli operatori del settore.

Gli animali non sono più confinati nell’areale d’origine di Montevecchio, ma liberi di spostarsi sono diventati di casa nei villaggi turistici, fino a spingersi a Guspini, a Gonnosfanadiga e attraversare indisturbati le strade provinciali. Un dato certo e aggiornato sul numero reale delle presenze non c’è. Dal 2019, a causa della Pandemia, per delle disposizioni interne all'Agenzia Forestas, il censimento non è stato effettuato. In base a una stima della Provincia, calcolata anche dalle tante richieste di risarcimento danni, ci sarebbero 30 capi per chilometro quadrato, contro la densità massima di 6. Talmente tanti che l’erba dei pascoli è tutta per loro e, come se non bastasse, danneggiano il foraggio, entrano nelle stalle e consumano le scorte destinate alle mucche, provocano incidenti stradale, distruggono persino la segnaletica.

«La maggiore presenza della specie e il silenzio dei politici – dice Andrea Dessì – non ce l’ho con i cervi, ma con chi a parole li ama e di fatto li fa soffrire. Invito questi signori a visitarli da agosto in poi, quando non hanno più né cibo né acqua. Li vedo arrivare in branchi per divorare le ghiande. Soffrono. E noi con loro. Per coltivare il foraggio ho dovuto affittare i terreni in altri paesi». Così per Manita Atzeni: «Stanno cancellando il paesaggio simbolico dell’Isola, quello del pascolo libero. Sono stata obbligata a rivoluzionale tutto: stop alle capre libere di brucare l’erba, sono chiuse in un recinto, un altro pezzo di terra recintata per la semina. Non è bastato. Non chiedo di abbatterli, ma salvate loro e noi». Cristian Didu commenta: «Alla periferia del paese, dove abbiamo un orto e un uliveto, arrivano di notte e non risparmiano una sola foglia». L’assessora all’agricoltura Sara Vacca ricorda che «l e richieste di aiuto sono quotidiane. Il nostro impegno è attivarci intanto per un censimento e poi trovare soluzione per ridurre gli squilibri ecologici causati dalla sovrabbondanza di cervi».

