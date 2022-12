Ovile distrutto, come sei anni fa 

Il fumo si leva ancora abbondante dall’ovile di Medau su Campu, località appena dietro al castello di Acquafredda, dove i vigili del fuoco monitorano ininterrottamente le fiamme dell’azienda agricola di Amedeo Picciau. Il rogo, che ha distrutto sette capannoni, era stato appiccato alle scorte di foraggio nella tarda serata di domenica. Il bagliore delle fiamme, notato da uno dei custodi, ha permesso di lanciare tempestivamente l’allarme. In breve tempo, sono intervenuti in forze i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, supportati dal camion cisterna del Comando di Cagliari.

L’intervento

Per tutta la nottata, i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi e attrezzi non ancora lambiti dalle fiamme, e tenuto sotto controllo il rogo, che si è esteso alle diverse migliaia di balle di foraggio custodite all’interno dei magazzini. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Siliqua e di Uta, che hanno avviato le indagini per scoprire l’identità dei piromani.

L’incendio, di chiara origine dolosa, ha distrutto sette capannoni, riducendo in cenere circa quattromila balle di foraggio, millecinquecento di erba medica e diversi sacchi di granaglie. Danneggiati anche diversi macchinari che si trovavano all’interno delle strutture. Fortunatamente non sono state coinvolte le oltre trecento pecore, portate fin da subito in una zona sicura.

Il precedente