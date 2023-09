«Ovicaprino, subito i contributi Pac» 

Non è più un segreto: la produzione di latte ovi-caprino in Sardegna è di 252 milioni di litri. È la prima volta che vien fuori il dato ufficiale, certificato sul portale Sian Agea, in misura certa e sicura. La svolta, che a detta degli allevatori sardi è «un risultato storico» per il settore, è stata imboccata con l’entrata in vigore delle nuove norme contenute nei decreti ministeriali di due anni fa che ormai impongono ai produttori di dichiarare mensilmente quanto da loro prodotto. E così si scopre che l’Isola, con i suoi 252 milioni di litri prodotti quest’anno da gennaio a luglio, dà un contributo importante – il più alto fra tutte le regioni italiane - nel conferimento di latte ovi-caprino a livello nazionale, producendo il 70 per cento del totale della penisola, che è di 359 milioni di litri. Tuttavia, rispetto alle precedenti annate, la produzione di latte ovini è in continuo calo, nonostante le sue potenzialità non sfruttate totalmente.

Una svolta

«Finalmente si inizia ad avere conoscenza certa della produzione del latte ovi-caprino prodotto in Sardegna: un risultato storico – sottolinea il presidente del Centro studi agricoli, Tore Piana – perché sino a oggi nessuno conosceva con certezza le produzioni che venivano calcolate solo su ipotesi e non dati certi. Oggi conosciamo il dato da gennaio a luglio 2023, regolarmente registrato sul portale Sian Agea per 252 milioni di litri: considerando che la campagna di produzione inizia a ottobre e finisce a luglio di ogni anno, guardando alla media delle produzioni registrate dal Consorzio pecorino romano da ottobre a dicembre, negli ultimi anni, dovremmo ipotizzare di poter aggiungere altri 15 milioni arrivando così a un totale di 267-268 milioni di latte», spiega Piana.

L’appello

Quella del latte ovino – ora lo certificano anche i dati ufficiali, dai quali non si scappa – è sicuramente una produzione importantissima per l’economia isolana (250 milioni di litri contro i 20 di latte caprino), da tenere in considerazione separatamente da quella caprina. Da qui l’appello degli allevatori che reclamano più attenzione dalla Regione. «Oggi è in atto nell’Isola una riflessione sul futuro da parte degli allevatori ovini che deve obbligatoriamente impegnare e mobilitare la politica regionale», è il monito di Piana. Un fronte da cui partire è quello dei contributi Pac (“benessere animale”), mai estesi all’ovi-caprino. (c.ra.)

RIPRODUZIONE RISERVATA