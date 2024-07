Ovicaprino, sì al tatuaggio per identificare gli animali 

Arriva un risultato storico per gli allevatori ovini e caprini sardi. Niente più targhette per identificare i capi ovini e caprini, ma sì al tatuaggio. È stato finalmente riconosciuto come metodo ufficiale quello che chiedeva Coldiretti Sardegna da tempo. Si chiude così l'era delle deroghe e gli allevatori sardi ovicaprini potranno, dunque, utilizzare il tatuaggio (insieme al bolo ruminale già obbligatorio). Senza le deroghe, infatti, gli allevatori erano costretti a utilizzare le targhette auricolari che avevano presentato, già in precedenze diversi problemi, in particolare per gli animali. Adesso tutto è stato risolto.

«Siamo soddisfatti che si sia arrivati a questo importante risultato anche se giunge con un po’ troppo ritardo. Finalmente sono state ascoltate le nostre richieste e quelle dei tanti allevatori che attendevano ogni volta le deroghe», sottolinea Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna «Adesso si volta pagina. Abbiamo sempre creduto che l’applicazione del tatuaggio fosse il metodo migliore perché più sicuro per gli animali evitando la perdita delle targhette che molto spesso creano danni e lesioni durante il pascolo».

Sulla stessa alinea il direttore regionale, Luca Saba: «dopo una lunga serie di incontri in cui abbiamo sollecitato la risoluzione di questo problema finalmente arriva questo risultato - sottolinea - l’applicazione del tatuaggio risponde meglio alle esigenze di lavoro delle aziende sarde di allevamento essendo un metodo consolidato nel tempo e sicuro».

La deroga prevede che nei territori autorizzati, l’operatore che detiene ovini e caprini non destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di vita, può identificare tali animali, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante il bolo ruminale ed il tatuaggio, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale attribuito da Banca dati nazionale. Il tatuaggio, apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, deve riportare il codice di identificazione chiaramente visibile, leggibile e indelebile, in modo da garantire costantemente una lettura corretta del codice stesso.

