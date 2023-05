«Ovicaprino, rilanciare la filiera contro il ritorno della crisi» 

Non cullarsi sugli allori del successo. Il messaggio di Copagri Sardegna è chiaro quanto semplice: il prezzi di latte e formaggio ai massimi del recente passato non devono illudere imprese e allevatori che tutto non possa cambiare e tornare agli anni bui della crisi. «La Filiera ovicaprina non ha ricevuto molte attenzioni da parte delle istituzioni se non in momenti contingenti legati a situazioni emergenziali come nel 2019 a seguito delle forti manifestazioni di protesta dei pastori sardi che si opponevano ad una proposta di remunerazione del latte pari a 60 centesimi al litro», spiega Pietro Tandeddu, direttore regionale dell’associazione.

«La convocazione delle organizzazioni agricole lo scorso 27 aprile al Ministero ha quindi rappresentato per Copagri un importante segnale di attenzione da parte del ministero considerato che il tavolo di filiera non si riuniva dal 2010. Si auspica pertanto che sia istituzionalizzato ma che, sin d’ora, possa licenziare un vero e proprio piano di filiera che funga da guida per le politiche che il governo vorrà attivare».

Copagri punta il dito sul grande assente di Roma, l’assessorato regionale competente. «Si ritiene che il tavolo debba essere integrato», conclude Tandeddu, «dalle principali Regioni interessate alle produzioni ovicaprine, dalla Grande Distribuzione e dall’Abi».

