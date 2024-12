Overtourism, il Sarrabus studia contromisure 

Inviato

Muravera-Villasimius. Overtourism? Giusto parlarne prima che arrivi anche in Sardegna, dice il sindaco di Villasimius: «Anche se siamo lontani». Purché questo non significhi rallentare gli arrivi, ribatte quello di Castiadas: «Abbiamo bisogno di altri turisti, qui». Per il loro collega di Muravera, invece, «il sovraffollamento turistico nel Sarrabus c’è già. Guardate Costa Rei». A mettere il tema sul tavolo, l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu: qualche giorno fa ha convocato a Oristano i sindaci dei Comuni costieri dell’Isola, lui che uno (Castelsardo) l’ha amministrato, per concordare azioni mirate al contenimento dei disagi in vista della prossima stagione turistica. Un esempio? Gestire una risorsa limitata come l’acqua potabile. O trovare una strategia comune per le spiagge a numero chiuso. Nel Sarrabus, oltre a Punta Molentis e Porto Sa Ruxi, a Villasimius, l’estate prossima altre tre spiagge potrebbero essere ad accessi contingentati: Cala Pira a Castiadas, Tziu Franciscu e Monte Nai a Muravera (dove il sindaco Salvatore Piu vorrebbe un limite anche per lo Scoglio di Peppino, i cui parcheggi, però, ricadono in territorio di Castiadas). La priorità è difendere gli arenili più fragili: e si guarda con molta attenzione a esperienze come quella di Stintino, che tutela la preziosa sabbia de La Pelosa, oltre che col numero chiuso, imponendo ai bagnanti l’uso della stuoia e il lavaggio dei piedi prima di andarsene. Ma i limiti servono anche a proteggere l’esperienza dei turisti: senza regole, nelle spiagge più piccole e ambite, la giornata al mare rischia di diventare un incubo. Il guaio, una volta posti limiti e divieti, è controllare: attività che obbliga i Comuni costieri a rafforzare le polizie locali assumendo stagionali.

I numeri

«L’incontro voluto dall’assessore al Turismo, che ringrazio per l’iniziativa importante e positiva, è partito dal caso di Santorini, isola greca che ha 20mila abitanti e dove si registrano 3 milioni e 400mila turisti all’anno», sorride Gianluca Dessì nel suo ufficio al primo piano del Municipio di Villasimius. L’accento sui numeri non è casuale: «Il Comune sardo con più presenze turistiche, Alghero, arriva a poco meno di un milione e 600mila presenze, e tutta l’Isola a 8 milioni: la metà del Trentino». Tradotto? «Possiamo ospitarne altri, in Sardegna l’overtourism non c’è». Eppure Dessì stesso, sindaco di un paese che conta 3.780 residenti e d’estate riceve 50mila turisti, ha 54 chilometri quadrati di territorio, un esercito di oltre tremila lavoratori stagionali ma solo tre operai comunali, qualche problema lo vede: «Noi, puntando su manifestazioni culturali e sportive, stiamo riuscendo ad allungare la stagione turistica, che quest’anno è partita all’inizio di maggio e si è conclusa a fine novembre: sette mesi». L’aiuto, spiega, deve venire dalla Regione: «Il problema sono i trasporti: i voli, dopo l’estate, sono insufficienti. L’obiettivo è diluire i picchi di luglio e agosto, quando nei fine settimana il flusso verso le località balneari è intenso e si vedono le spiagge affollate, il Far West dei parcheggi, l’enorme quantità di rifiuti da ritirare e smaltire. E meno male abbiamo un impianto di depurazione tarato per 80mila persone».

Il caro-affitti

Il primo dei problemi dell’overtourism è il caro-affitti, che nei mesi scorsi ha fatto divampare le proteste a Barcellona, Palma di Maiorca, Malaga e alle Isole Canarie, fino alle azioni contro le keybox per gli affitti brevi a Firenze, Roma, Napoli, Milano e, ora, anche Cagliari e il Sud Sardegna. «A Villasimius – ammette il sindaco – una casa in affitto per tutto l’anno non si trova». Se si è fortunati si trova qualcosa per i mesi invernali, e a prezzi comunque importanti. D’estate, le seconde case sono riservate ai turisti o ai grandi alberghi come Falkensteiner e Timi Ama, che per garantire un posto letto ai dipendenti spendono 200 mila euro a stagione (l’altro gigante, il Tanka, ha 200 alloggi per i propri lavoratori). Con un mercato immobiliare dominato dal turismo, trovare una casa in affitto è per forza un miraggio. «Un guaio, per le giovani coppie ma anche per il Comune, che in queste condizioni fatica a trovare personale», prosegue Dessì: «Abbiamo fatto un bando per una decina di figure (assistenti sociali, ingegneri, geometra, addetto al settore finanziario) e si è presentata una sola persona, che peraltro non ha superato la prova».

Sovraffollamento

Quaranta chilometri più a nord, nel suo ufficio al secondo piano del Municipio di Muravera, il sindaco Piu, da medico, formula una diagnosi più severa: «Per contare le presenze turistiche, il metodo più affidabile è guardare i dati del depuratore e le quantità dei rifiuti. E da questi posso dire che Costa Rei, con le sue lottizzazioni mai completate (strade non asfaltate, illuminazione non realizzata, discese a mare mai ultimate), i suoi 13mila posti letto alberghieri e le sue 4.200 unità abitative, quasi il doppio di quelle del paese, d’estate ha già un problema di sovraffollamento turistico che mi preoccupa».Lamentele da parte dei compaesani? «Certo: soprattutto per i rifiuti, gli ombrelloni lasciati in spiaggia la notte per avere il posto in prima fila e la musica che certi chioschi e certi alberghi diffondono a tutto volume. Anche questo – sottolinea Piu – è inquinamento. Che si aggiunge a quello delle auto: d’estate, qui, ne circolano troppe. Abbiamo provato a mettere le biciclette a disposizione dei turisti, attivato una navetta per raggiungere le varie spiagge, istituito i parcheggi a pagamento: non è bastato. Dovremo essere più incisivi nella regolamentazione della viabilità e nel governo del territorio, se no dall’utilizzo si passa al consumo».

Spopolamento

Per Piu, il sovraffollamento turistico è particolarmente preoccupante perché si accosta allo spopolamento che affligge i paesi dell’interno: «Guardi Ballao. Guardi Armungia, che tra vent’anni rischia di essere deserta: mi si stringe il cuore solo a pensarci. Dal sovraffollamento nasce una possibilità di redistribuire i carichi di presenze nel territorio: so che altri sindaci dei centri costieri del Sarrabus non sono d’accordo, ma se attivassimo un certo numero, anche non elevato, di posti letto (per esempio in bed and breakfast) nei paesini dell’interno, i turisti ci andrebbero. Parliamo di centri a venti minuti dalle nostre spiagge. Fra sindaci ne stiamo parlando. E il Parco del Flumendosa cui stiamo dando vita potrebbe essere uno strumento utile, in questo senso».

Mare e campagna

Limitazione e redistribuzione dei flussi turistici non entusiasmano Eugenio Murgioni, a capo di un Comune anomalo come Castiadas: un paese vero e proprio non c’è, ci sono cinque agglomerati (il più importante è Olia Speciosa, dove ha sede il Municipio) e una costellazione di case sparse. «Qui – riassume il sindaco – non siamo né a Firenze né a Venezia, non c’è un problema di sovrabbondanza di turisti, anzi: abbiamo bisogno che ne arrivino. Non in agosto, né in luglio o in settembre: a maggio, giugno, ottobre e novembre però sì. Lungo il litorale abbiamo alberghi, seconde case, agriturismi: 6.400 posti letto. Nelle spiagge più piccole, come Cala Pira e Monte Turnu, dove in piena stagione c’è il pienone abbiamo l’esigenza di contenere gli accessi, per proteggere le dune e per fare stare bene chi le frequenta: per questo a Cala Pira, dove stiamo facendo nuovi parcheggi e passerelle, metteremo un limite. Mille bagnanti al giorno. Ma oltre alle spiagge, a Castiadas, abbiamo un territorio segnato dalla vocazione agricola, utilizzabile anche per fare turismo», conclude Murgioni: «E infatti per l’estate prossima abbiamo autorizzato l’apertura di due agri-campeggi e altre due aree camper».

