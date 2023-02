Overmatt domina la discesa libera 

Courchevel. Ai 2.235 metri della pista Eclipse di Courchevel, lo svizzero Marco Odermatt (1'47"05) ha fatto davvero la “gara perfetta” con cui non solo ha vinto l'oro iridato della discesa libera, ma ha anche ottenuto il suo primo successo in questa disciplina, dopo sette secondi posti. Per lui - detentore e leader assoluto della coppa del mondo con all'attivo 19 vittorie tra superG e gigante - anche la soddisfazione di lasciarsi finalmente alle spalle, proprio nella gara più importante, l'eterno rivale Aleksander Kilde. Al norvegese è andato l'argento mentre, a sorpresa, il bronzo al canadese Cameron Alexander.

Per l'Italia, il migliore, con un buon settimo tempo, è stato l'altoatesino Florian Schieder, che si era rivelato al mondo un mese fa arrivando secondo con il pettorale 43 a Kitzbuehel. Partito con il numero 1 e dunque senza riferimenti, Florian ha fatto una gara aggressiva, sicura e veloce, con solo una evidente sbavatura sulle ultime difficili curve a ridosso del traguardo. Buona gara ma decisamente non sufficiente anche per Dominik Paris, 8°. «Ho dato tutto quel che avevo, ma che non è bastato», ha ammesso. Matteo Marsaglia 15°, ha annunciato per fine stagione il ritiro dall'agonismo. Per l'talia chiude Mattia Casse, 20°. Oggi riposo, domani parallelo della gara a squadre per nazioni con inizio alle ore 12,15.

