Over Security, sentenza a un passo 

Una pena complessiva a 42 anni. È quella chiesta ieri davanti al Tribunale collegiale di Nuoro, dal pm Giorgio Bocciarelli, per tre dei presunti componenti del commando che diciassette anni fa, era il 23 maggio del 2006, fecero irruzione nel caveau dell’istituto di vigilanza nuorese dell’Over Security a Nuoro, portandosi via un bottino di oltre 3,4 milioni di euro. Per quel colpo fu condannato come basista l’ex guardia giurata Mosè Ledda.

Le richieste

Fu proprio lui, Ledda, dopo aver già pagato il suo conto con la giustizia, in un incidente probatorio nel 2018 ad aver dato le indicazioni e i riscontri finali agli inquirenti per portare a giudizio l'allevatore nuorese Ciriaco Satta, il carrozziere (anche lui di Nuoro) Antioco Siotto e Michele Bassu, di Orgosolo come presunti componenti di quel commando che assaltò il caveau di via Dessanay. Secondo l’accusa sono emersi gli elementi per una condanna a 12 anni e 8 mesi per Satta e Siotto e a 16 anni otto mesi e 10 giorni per Bassu. I tre (che si sono sempre proclamati innocenti fornendo anche un alibi) sono difesi rispettivamente dagli avvocati Giuseppe Luigi e Antonello Cucca, Angelo Magliocchetti e Carmelino Fenudi.

Il denaro e le foto

Il racconto di Ledda si basa su una confidenza che lo stesso avrebbe avuto all’interno del “cellone 8” (una grande cella comune di Badu’e Carros) durante un periodo di restrizione. Ieri l’accusa ha ripercorso passo per passo un’indagine durata anni, leggendo le intercettazioni e sostenendo che c’è «una sproporzione patrimoniale tra i contanti e gli assegni che hanno movimentato i gli imputati nel periodo di riferimento analizzato» che parte dagli anni successivi al colpo. Sarebbero i versamenti con banconote da 500 euro e alcuni acquisti di immobiliari ad aver accesso l’interesse degli investigatori. Lo stesso pm ha sostenuto che la gran parte degli indizi «era già presente nel fascicolo iniziale del 2006 della rapina» e dopo sono arrivati solo i riscontri. Come quando, con l’indagine aperta nel 2014 a carico di Mosè Ledda per riciclaggio di quello che era parte del provento del bottino, e la successiva notifica della proroga delle indagini, «Ledda provò a contattare Ciriaco». Incontro che avvenne successivamente e che gli inquirenti documentarono «la foto e altri documenti – ha detto l’accusa – furono rinvenute in una perquisizione a Satta nel 2017» .

RIPRODUZIONE RISERVATA