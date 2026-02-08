Over: medilav ko con la de amicis 

Cade la Medilav leader degli Over nella Caam. Il 2-1 subito dalla De Amicis nel big match della sesta di ritorno riduce a un punto il vantaggio della capolista. Il 2-0 (con reti di Ghiani e Collu) sul Settimo 1967 consente anche alla Muppet di portarsi al secondo posto. Gastaldi e Sedda siglano il 2-1 con cui il Bar Dessì piega l’Aiace (in rete con Caboni) e consente agli asseminesi di mantenere il quarto posto, con due punti di margine sulle quinte, e sullo Sporting Diddo’s, vittorioso sulla Jupiter (3-0).

Termina in parità tra Kaproni (a segno dal dischetto con Iddas) e Neri Antiquariato/Barracca Manna. Gli Incisivi-Toti Lounge Bar è stata rinviata. In attesa del posticipo di stasera dei Master tra Muppet e Is Cortes (con il Santiago che ha riposato), Agostino (doppietta) Pittau e Porcu riportano al successo la Stella Rossa Villacidro (terza), che ora ha un punto di vantaggio sul Deximu fermato sull’1-1 dal Kalagonis. Ai maresi si avvicina a -3 la Fedele Lecis, che fa la voce grossa con l’Atletico Uta 1984: Cirina e Carboni (doppiette), Cava e Spina siglano il 6-0. Scano e Muscas danno il successo ai 4 Mori Samassi sul Settimo 1967 (in gol con Milasi) mentre termina 2-2 tra Jasp Mercato San Benedetto e Thermomax.

Ultra sempre dominati dalla Fly Divani (5-0 sui Teddy Boys). Solo 1-1 con il Calasetta per la Pgs Audax Frutti d’Oro (a segno Branca), come pure per il Brancaleone con gli Amatori Elmas 2024. Vincono di misura i Colonial Fruits (1-0 sul Cra RS Mediterranea/Ulisse). Rinviata Nivea Karalis-Libertas Barumini, in posticipo Cagliari 2020-Albedo (domani) e Zuddas Gomme G&G Market-Horsham/La Fenice (mercoledì).

La leader De Amicis non sbaglia nei Senior (3-1 sul Cra Regione Sardegna) mentre I Love Pizza Monserrato cala il poker sul Deximu. In rialzo le quotazioni della Polisportiva Orrolese (4-2 sul Maracalagonis), ora quinta. Torna alla vittoria l’El Carnicero (3-0 sul Serbariu). Il posticipo di stasera è Accademia Sulcitana-Gli Incisivi.

