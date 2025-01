Over 65 alla Sartiglia, Comitato e cavalieri prendono tempo 

La strada è tracciata, anche se per la decisione definitiva bisogna attendere. Comitato Sartiglia, associazione cavalieri e gremi hanno avviato il confronto sulle modifiche al regolamento, soprattutto quella che dovrebbe eliminare il limite di 65 anni per la partecipazione alla giostra. «C’è massima disponibilità ad accogliere le proposte avanzate - assicura il presidente del Comitato, Angelo Bresciani - anche se i tempi sono strettissimi, non bisogna dimenticare che la richiesta dei cavalieri è stata presentata ufficialmente lo scorso 8 gennaio». Durante l’incontro l’associazione ha fatto un passo indietro sulla deroga che era stata sollecitata per consentire la partecipazione del 66enne, Enrico Fiori, che sarebbe assicurata se sarà cancellata la norma che oggi vieta di salire in sella agli over 65.

Sul tavolo anche la proposta dei gremi di definire in maniera più precisa l’articolo 9, relativo alla scelta delle pariglie dei Componidori. L’obiettivo è arrivare al via libera prima delle selezioni, slittate al 9 febbraio. «Dipenderà dal tempo che dedicheremo al confronto - conclude Bresciani - e da quanto le parti avranno le idee chiare sulle decisioni da prendere». Nei prossimi giorni nuovo appuntamento. Il calendario è tiranno: tra nove giorni la Candelora. ( m. g. )

