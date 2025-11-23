over 58, big match alla mediterranea 

Quattro pareggi e un rinvio hanno caratterizzato il settimo turno del girone A dell’Over 55 guidato sempre dal Real Putzu. Ma la graduatoria è ancora provvisoria per via delle tante gare da recuperare.

La capolista (reduce dal 3-2 nel recupero della quinta giornata sull’Okky Villanova) tiene a distanza la Sardachem con cui pareggia a reti bianche. Dello scontro diretto non approfitta la Campagnola, che non va oltre lo 0-0 contro il Cagliari 2007 e resta al terzo posto. Dopo due sconfitte riprende a fare punti la I. R. Moniaflor (1-1 con la Cooper Band), ed è parità (0-0) anche tra Tielle Team e Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Rinviata invece Opes Team-Okky Villanova. Con data ancora da stabilire l’Opes Team dovrà affrontare il Cagliari 2007 (per il sesto turno).

Sono solo tre invece le sfide disputate nel settimo turno del girone B: la doppietta di Melis consente agli Amatori Orione Selargius di battere la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 e di superare la Maccioni Marmi, che però deve recuperare due gare tra cui quella di sabato con il SI. TI. Carbonia. L’altra capolista, gli Ingegneri, si impone di misura sugli Amatori La Palma. L’unico pareggio (a reti inviolate) lo firmano Nuraghe/Evolvere e Lewis Room. Anche la gara tra Deximu (che deve recuperare la sfida con la Maccioni Marmi della prima giornata) ed Eosol/Car Refinish è stata rinviata.

La Mediterranea R. U. comanda l’Over 58 grazie al successo di misura sulla Masnata Chimici nel big match della settima giornata. Frena Il Club (1-1) con la De Amicis e rimane al terzo posto, mentre in scia resta la Di. Fer. con il rocambolesco 4-3 sulla Myair Svapo. Sale a quota 11 La Vernice (4-1 sulla Frama/Beko Service). Colpo esterno e secondo successo del Cral Ctm sul Mulinu Becciu, superato 3-2.

Termina in parità (0-0) la sfida di bassa classifica tra Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana e Fileferru. Stasera il posticipo è tra Sinnai Conad Superstore e Polisportiva Sestu.

