over 55, una vetta per cinque 

Sardachem, Real Putzu e Tielle Team a punteggio pieno nel girone A dell’Over 55 dopo due giornate. Nel girone B guidano gli Amatori Orione Selargius e gli Ingegneri, mentre nell’Over 58 sono al comando Masnata Chimici e Mediterranea.

Tre in vetta

Sabiu e Fanni regalano il secondo successo alla Sardachem (contro l’Okky Villanova). Svetta nel girone A dell’Over 55 assieme al Real Putzu (2-0 sulla Opes Team) e alla terza incomoda Tielle Team che supera 3-0 la Cooper Band con le reti di Pistis, De Montis e Soro. Porcu e Lupo non bastano invece al Poggio dei Pini/Sotto La Torre, sconfitto dalla Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare (3-2) che sale a quota quattro con il Cagliari 2007, vittorioso 2-1 su un’irriconoscibile I. R. Moniaflor, ancora a secco di punti. Nel prossimo weekend occhi puntati sul big match tra Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare e Sardachem.

La coppia

C’è un duo in testa al girone B: gli Amatori Orione Selargius superano di misura la SI. TI. Carbonia e mantengono la vetta a punteggio pieno. Con lo stesso risultato gli Ingegneri regolano la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 e affiancano i selargini. Primo successo (1-0 sugli Amatori La Palma) per la Maccioni Marmi, che però deve recuperare la gara contro il Deximu vittorioso 3-0 sul Nuraghe/Evolvere, inchiodato a quota zero come la Car-Refinish sconfitta dalla Lewis Room (alla prima vittoria). Nel prossimo turno, per la terza giornata, è in programma la sfida di cartello tra Amatori Orione Selargius e Maccioni Marmi, con gli Ingegneri che potrebbero approfittare dello scontro diretto per guadagnare la testa solitaria nella sfida alla Car-Refinish.

Sorpresa

La Masnata Chimici si conferma in testa all’Over 58 (2-1 sulla De Amicis) ma la sorprendente Mediterranea non molla: il gol di Manca vale il successo di misura sul Mulinu Becciu e la vetta in coabitazione del girone. Primi successi per Di. Fer. (2-0 sulla Polisportiva Sestu), Il Club (3-1 su La Vernice), Sinnai Conad Superstore (2-1 sulla Frama/Beko Service) e MyAir Svapo (2-1 sul Fileferru). Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana e Cral C.t.m. firmano l’unico pari della seconda giornata: 1-1.

