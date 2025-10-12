VaiOnline
Msp.
13 ottobre 2025 alle 00:33

over 55, una vetta per cinque 

Tre squadre al comando nel gruppo A, due nel girone B 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sardachem, Real Putzu e Tielle Team a punteggio pieno nel girone A dell’Over 55 dopo due giornate. Nel girone B guidano gli Amatori Orione Selargius e gli Ingegneri, mentre nell’Over 58 sono al comando Masnata Chimici e Mediterranea.

Tre in vetta

Sabiu e Fanni regalano il secondo successo alla Sardachem (contro l’Okky Villanova). Svetta nel girone A dell’Over 55 assieme al Real Putzu (2-0 sulla Opes Team) e alla terza incomoda Tielle Team che supera 3-0 la Cooper Band con le reti di Pistis, De Montis e Soro. Porcu e Lupo non bastano invece al Poggio dei Pini/Sotto La Torre, sconfitto dalla Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare (3-2) che sale a quota quattro con il Cagliari 2007, vittorioso 2-1 su un’irriconoscibile I. R. Moniaflor, ancora a secco di punti. Nel prossimo weekend occhi puntati sul big match tra Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare e Sardachem.

La coppia

C’è un duo in testa al girone B: gli Amatori Orione Selargius superano di misura la SI. TI. Carbonia e mantengono la vetta a punteggio pieno. Con lo stesso risultato gli Ingegneri regolano la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 e affiancano i selargini. Primo successo (1-0 sugli Amatori La Palma) per la Maccioni Marmi, che però deve recuperare la gara contro il Deximu vittorioso 3-0 sul Nuraghe/Evolvere, inchiodato a quota zero come la Car-Refinish sconfitta dalla Lewis Room (alla prima vittoria). Nel prossimo turno, per la terza giornata, è in programma la sfida di cartello tra Amatori Orione Selargius e Maccioni Marmi, con gli Ingegneri che potrebbero approfittare dello scontro diretto per guadagnare la testa solitaria nella sfida alla Car-Refinish.

Sorpresa

La Masnata Chimici si conferma in testa all’Over 58 (2-1 sulla De Amicis) ma la sorprendente Mediterranea non molla: il gol di Manca vale il successo di misura sul Mulinu Becciu e la vetta in coabitazione del girone. Primi successi per Di. Fer. (2-0 sulla Polisportiva Sestu), Il Club (3-1 su La Vernice), Sinnai Conad Superstore (2-1 sulla Frama/Beko Service) e MyAir Svapo (2-1 sul Fileferru). Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana e Cral C.t.m. firmano l’unico pari della seconda giornata: 1-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
L’omicidio

Palermo, 21enne ucciso in piazza

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna