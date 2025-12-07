VaiOnline
Msp.
08 dicembre 2025 alle 00:45

Over 55, Real Putzu fermato sul pari  

Si risolve con un combattuto 2-2 il match di cartello della nona giornata dell’Over 55 (girone A) tra Real Putzu e Campagnola 140 Gr./Simus Immobiliare. Cambarau e Angiargia non riescono a strappare i tre punti per il Real Putzu, che però mantiene la testa e lascia a un punto i cagliaritani. La terza piazza resta alla Sardachem, nonostante lo 0-0 con l’Opes Team. Aggancia quota nove la Cooper Band: l’1-0 contro l’Okky Villanova, consente alla squadra di Farci di tornare al successo dopo cinque turni. La Tielle Team infine supera di misura il Cagliari 2007 (1-0) e sale al quarto posto. Ritrova la vittoria dopo oltre un mese anche la I. R. Moniaflor, che supera il Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Gli Amatori Orione Selargius si confermano leader del girone B dopo il successo sugli Amatori La Palma. Un altro rinvio per la Maccioni Marmi, che dovrà recuperare la sfida con la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83. Il 2-2 degli Ingegneri col Deximu rallenta i cagliaritani (seconda forza). Porru e Podda siglano il 2-1 del Nuraghe/Evolvere sulla Eosol/Car-Refinish. Rocambolesco 3-3 tra SI. TI. Carbonia e Lewis Room. La Mediterranea R. U. continua la corsa in testa all’Over 58 con il 3-1 sulla Myair Svapo. Resta a un punto la Masnata Chimici: Ghiani, Porru e Vacca decidono il successo per 3-1 sulla Di. Fer. Il 2-0 de Il Club sul Filefferru vale la conferma del terzo posto. Un Locci in grande spolvero rilancia le ambizioni della Polisportiva Sestu (3-1 sulla Frama/Beko Service). Pari per 1-1 in Cral C.t.m.-Sinnai Conad Superstore e in De Amicis-Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana, mentre La Vernice travolge per 5-1 il Mulinu Becciu.

