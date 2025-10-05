over 55: moniaflor, falsa partenza 

Anche i tornei Msp hanno aperto i battenti. Sabato si è disputata la prima giornata per le due categorie Over 55 e Over 58.

Detentori ko

Nel girone A dell’Over 55 parte bene la Sardachem: il 2-1 contro il Sotto La Torre Poggio dei Pini è firmato dalla doppietta di Sabiu. Successi pesanti anche per la Tielle Team (di misura sulla Opes Team) e per la matricola Real Putzu, che al debutto assoluto si prende il lusso di infliggere la prima sconfitta (2-1) ai detentori del titolo di categoria I. R. Moniaflor. Due i pareggi: quello a reti bianche tra Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare e Okky Villanova e il più spettacolare 2-2 tra Cagliari 2007 e Cooper Band.

Nel girone B fanno subito sul serio gli Amatori Orione Selargius con il rotondo 7-0 rifilato al Nuraghe/Evolvere: alla tripletta di Melis si aggiungono la doppietta di Tolu e le reti di Nonnis e Concas. Vincono anche gli Ingegneri contro la Lewis Room per 2-0, la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 con la Car Refinish (2-1) e gli Amatori La Palma di misura sulla SI. TI. Carbonia. Rinviato il debutto della Maccioni Marmi contro il Deximu.

La novità

Partenza a suon di reti anche per l’inedito torneo Over 58. Sono solo due i pareggi (entrambi a reti bianche) che hanno caratterizzato la prima giornata del girone unico della nuova categoria. La Vernice-Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana e Il Club-Di. Fer chiudono il match 0-0. Cominciano bene la Frama Beko Service, con un 3-0 al Mulinu Becciu, e la Masnata Chimici, che con lo stesso risultato si impone sulla MyAir Svapo grazie alla doppietta di Vacca e al gol di Piseddu. Avvio di stagione positivo anche per la Polisportiva Sestu, che regola per 3-1 il Cral C.t.m. Identico il risultato con il quale l’outsider Mediterranea supera a sorpresa il Sinnai Conad Superstore. Alla De Amicis invece basta l’1-0 per conquistare i tre punti contro il Fileferru.

