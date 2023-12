Over 55, la Cooper Band di nuovo prima nel girone a 

Il Real Putzu è ancora la regina dell’Over 50 Msp. Balza in testa la Cooper Band nel girone A dell’Over 55, mentre nel girone B si conferma la Masnata Chimici.

Big ok

Nessun pari nel settimo turno dell’Over 50. Vincono le big: il Real Putzu (1-0 sui 4 Mori), I Quartieri/De Amicis (1-0 sull’Audax) e l’Okki Villanova (3-1 sulla Sulcitana). Avanzano in classifica sia il Decimo 2013 (dopo il 2-1 sulla Nivea) che la Mediterranea, grazie al 3-1 sugli Ultimi/Moniaflor.

Punto Over 55

La Cooper Band è la nuova leader del girone A dell’Over 55, grazie all’1-0 sulla Di. Fer. Successi anche per Orione Selargius (5-1 sull’Aldebaran) e Resti Umani (1-0 sul Cral Ctm). Frena invece Il Club (0-0 con la Tielle/Pls) e risalgono gli Ingegneri, con il 4-2 su una Sardachem in caduta libera, e a secco di vittorie da cinque turni. Pari in La Palma-SI.TI. e Domel-Poggio dei Pini, con i capoterresi che raggiungono il Cral Ctm La Maccioni Marmi che ha osservato il suo turno di riposo non perde posizioni in classifica ma è agganciata al secondo posto dai selargini dell’Orione e da Il Club. Nel girone B il pari di Masnata Chimici (0-0 con la Campagnola) non ne compromette la leadership dopo nove giornate, ma la Vernice festeggia il secondo posto grazie alla vittoria esagerata sull’Avis Assemini (6-0). Il Sinnai Conad si piazza al quarto posto grazie al 3-1 sull’Ellas, mentre il pari della De Amicis (0-0 col Nuraghe) costa l’aggancio del Cagliari 2007, vittorioso sulla Pol. Sestu per 3-0. Prezioso anche il successo con cui la Cigiesse supera la Car-Refinish (3-1). Hanno riposato i Vigili del Fuoco. (a. zu.)

