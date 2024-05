Over 55, ecco le squadre del mini torneo 

L’ultima giornata dell’Over 55 dell’Msp ha definito le sedici squadre che si giocheranno il titolo nei playoff scudetto, a partire dagli ottavi di finale di sabato.

Primi verdetti

La leader del girone A Maccioni Marmi chiude con un pareggio (1-1) con gli Ingegneri, che conquistano il settimo posto. Mantiene la seconda piazza la Sardachem (che ha riposato), mentre Il Club guadagna il terzo posto (2-0 alla Di. Fer.). Il 3-1 sulla Tielle/Pls consente ai detentori del titolo della Cooper Band di confermarsi quarti, assieme ai Resti Umani (6-0 sull’Aldebaran), ma in vantaggio negli scontri diretti. L’Orione Selargius chiude al sesto posto con una vittoria di misura sul Cral Ctm. Non basta invece il successo per 2-1 agli Amatori La Palma sul Poggio dei Pini, per agguantare l’ottavo posto conquistato dalla Di. Fer. Nel girone B ha riposato la regina Masnata Chimici, mentre la vice capolista Campagnola chiude con un successo sui Vigili del fuoco (4-0). La Polisportiva Sestu, che giocherà stasera in posticipo con il Fileferru, è sicura invece del terzo posto. In quarta posizione La Vernice, nonostante il pari a reti bianche con il Sinnai Conad (sesto). Vince invece la Cigiesse (2-1 con il Nuraghe) e sale a quota quaranta punti staccando il Cagliari 2007 (vittorioso per 4-0 sulla Frama/Beko Service) che agguanta l’ottavo posto, l’ultimo utile per gli spareggi. Inutile la sfida tra deluse vinta dall’Avis Assemini sull’Ellas per 2-0: entrambe sono fuori dalle fasi finali.

Griglie playoff

Sabato si parte con gli ottavi in gara secca. In gara unica anche i quarti (6 giugno), le semifinali (15 giugno) e la finalissima del 22 giugno. Questi gli accoppiamenti dei playoff.

Playoff A: Maccioni Marmi-Cagliari 2007; La Vernice-Cooper Band; Il Club-Sinnai Conad; Ingegneri-Campagnola.

Playoff B: Cigiesse-Sardachem; Polisportiva Sestu-Amatori Orione Selargius; Masnata Chimici-Di. Fer.; Resti Umani-De Amicis.

Supercoppe Uisp

La Nino Disario fa il bis: dopo la Coppa Italia, i gialloblù portano a Villacidro anche la Supercoppa Open, sconfiggendo il Real Putzu per 1-0. Sempre per la categoria Open la Polisportiva Strovina Sanluri conquista la Supercoppa Amatori “Manuel Todde”, grazie al rotondo 5-0 sulla Stella Rossa Villacidro. Nell’Over infine il Real Putzu si aggiudica la Supercoppa, superando l’Ales per 1-0.

