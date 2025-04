Over 55, è bagarre per il vertice 

Testa a testa per la seconda piazza nell’Over 50. Nel girone A dell’Over 55 è battaglia per il primato. Nel girone B la Moniaflor rallenta ancora.

Al comando

I Quartieri/De Amicis non si fermano nell’Over 50 imponendosi 2-1 sul Deximu. Battagliano punto a punto per il secondo posto tra Pgs Audax Frutti d’Oro (4-1 sugli Amatori 4 Mori, col solito Antoniotti in evidenza) e Okky Villanova, vittoriosa di misura sulla Mediterranea che domani recupera la sfida con la Nivea Karalis, fermata sull’1-1 dai Colonial Fruits. Hanno riposato Real Putzu e Accademia Sulcitana.

Verdetti rimandati

A una giornata dal termine il girone A dell’Over 55 vede in testa la Campagnola (travolgente contro la Cooper Band per 4-0) con un punto di vantaggio sulla Sardachem, fermata sul pari dalla Masnata Chimici. La Car-Refinish (2-0 sul Nuraghe) sale al quarto posto e stacca definitivamente la Tielle/PLS, che ha riposato. Il 3-0 della Gigi Spada SI.TI contro la Sinnai Conad consente ai sulcitani di agguantare l’ottavo posto, condiviso con la Di. Fer. (2-0 sulla MyAir Svapo). Il netto successo (3-0) sul Poggio dei Pini vale agli Ingegneri la settima posizione, a un passo dalla qualificazione. Sospesa la sfida tra Opes Team e Nuova Ellas.

Nel girone B, Maccioni Marmi ancora inarrestabile (3-1 sul Sestu). Frena la I. R. Moniaflor (0-0 con la De Amicis) ma il secondo posto non dovrebbe sfuggire nonostante il successo dell’Orione Selargius (5-2 sui Resti Umani). Un punto sotto i selargini ci sono gli Amatori La Palma, che calano la cinquina (di Pisu, Rais, Pichiri, Turchi e Serra) sul Cagliari 2007. L’1-0 sul Cral Ctm garantisce al Club l’accesso ai playoff, conquistato anche dalla Sardegna Termale Sardara che però concede all’Aldebaran la terza vittoria stagionale (2-1). A La Vernice non basta il 3-0 sul Mulinu Becciu per finire tra le prime otto. Infine il Fileferru supera di misura la Frama/Beko Service, ma entrambe sono fuori dai giochi.

