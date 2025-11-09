over 55: campagnola regina del girone A 

La Campagnola è la nuova regina del girone A degli Over 55: il 2-0 sulla Tielle/Team tiene a un punto di distacco la Sardachem, che regola la Cooper Band 2-1 grazie a Cabras e a un’autorete. Procede a singhiozzo invece il percorso dei campioni in carica dell’I. R. Moniaflor, sconfitti di misura e superati in classifica dalla Opes Team. Rinviata la sfida tra Okky Villanova e Real Putzu, mentre Cagliari 2007-Sotto La Torre/Poggio dei Pini è il posticipo di domani.

Anche nel girone B si è disputata la quinta giornata, che vede in testa un trio formato da Ingegneri, Amatori Orione Selargius e Maccioni Marmi (pur con una partita in meno). I biancorossi nel big match di giornata hanno inflitto la prima sconfitta stagionale proprio agli Ingegneri, superati 1-0 grazie alla rete di Tolu.

L’operazione aggancio in vetta è riuscita anche ai cugini selargini della Maccioni Marmi, che con un secco 3-0 si sono imposti sul Nuraghe/Evolvere ancora fermo a fondo classifica con zero punti. Il 5-2 con cui la Lewis Room ha battuto il Deximu vale la terza affermazione stagionale per una squadra salita anche al quarto posto con due lunghezze di vantaggio sull’accoppiata Amatori La Palma-SI. TI. Carbonia. I biancoazzurri hanno acuito la crisi della Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 infliggendole la quarta sconfitta consecutiva con un 3-0 firmato dalla tripletta di Serra. I sulcitani invece hanno pareggiato 1-1 contro la Eosol/Car-Refinish, al secondo punto stagionale.

Nell’Over 58 prosegue la corsa della leader Masnata Chimici, esagerata sul Mulinu Becciu (6-1), ma resta in scia la Mediterranea R. U. (3-0 sulla De Amicis). Rallenta invece Il Club, fermato sull’1-1 dal Cral C.t.m. e superato dalla Sinnai Conad Superstore (2-0 al Fileferru). Finisce 2-2 tra La Vernice e Di. Fer mentre vincono il Sestu (4-0 sull’Aldebaran) e la Frama/Beko Service (1-0 sulla Myair Svapo).

