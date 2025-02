Over 55, campagnola ancora al comando 

Seconda giornata di ritorno di Coppa Italia nell’Over 50. Rallenta la Campagnola, leader del girone A dell’Over 55, mentre la Maccioni Marmi è sempre la regina nel girone B.

Giornata di Coppa

Nel girone A il Real Putzu con Cambarau piega l’Accademia Sulcitana (1-0). L’Audax gioca stasera con la Mediterranea, mentre ha riposato la capolista Okky. I Quartieri (in vetta nel girone B) affondano i Colonial Fruits per 4-1, mentre è 0-0 tra Nivea Karalis e Amatori 4 Mori. Il Deximu ha riposato.

Ottovolante Orione

La Campagnola non va oltre l’1-1 con la Gigi Spada SI.TI. ma resta in vetta nel girone A dell’Over 55: stacca la Masnata Chimici, sconfitta di misura dagli Ingegneri, ed è avvicinata dalla Sardachem (3-1 sul Poggio dei Pini). Sale al quarto posto la Cooper Band, vittoriosa di misura sulla Sinnai Conad. In zona playoff successo anche della Di. Fer. (5-1 sulla Nuova Ellas), che a quota 31 accorcia sulla Car-Refinish fermata sull’1-1 dalla Tielle/PLS. La Opes Team si aggiudica 3-1 la sfida di bassa classifica con la Myair Svapo. Ha riposato il Nuraghe/Evolvere.

La Maccioni Marmi comanda ancora il girone B: i selargini regolano 3-0 il Fileferru, mentre la Moniaflor (che insegue) supera l’Aldebaran di misura con una rete di Pala. Al terzo posto viaggia spedito l’Orione Selargius, che non risparmia il Mulinu Becciu (travolto per 8-0) con la tripletta di Pusceddu, le doppiette di Tolu e Melis e la rete di Corona.

Tornano al successo gli Amatori La Palma (2-1 su Il Club), che blindano il quarto posto, mentre per la quinta posizione è lotta serrata: il Sestu grazie a Farris batte la Frama e sorpassa la De Amicis, fermata sullo 0-0 dalla Sardegna Termale. Un gol di Manca basta ai Resti Umani per battere il La Vernice e portarsi all’ottavo posto. Il Cagliari 2007 infine continua a rincorrere i playoff grazie al 2-0 sul Cral Ctm. Il Club-Sardegna Termale (domani), Orione Selargius-Frama e Poggio dei Pini-Sinnai Conad (mercoledì) sono i recuperi.

