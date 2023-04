Over 50, trionfo dei Quartieri/De Amicis 

I Quartieri/De Amicis trionfano nel torneo Over 50, edizione 2022/2023. Succedono proprio ai campioni uscenti della Maccioni Marmi, sui quali si sono imposti nella finalissima di sabato per 6-3, al termine di due tempi supplementari e dei calci di rigore, dopo il 2-2 dei regolamentari.

La partita in avvio è subito vibrante. Nei primi minuti di gioco sono i rossoblù cagliaritani ad accendere la sfida con due fiammate: prima ci prova Pintus con un sinistro al volo (al lato) poi capitan Piras su punizione (palla sul fondo). Intorno al quarto d’ora la gara perde uno dei suoi grandi protagonisti: Gherazzu è costretto a uscire per infortunio, sostituito da Vistosu. La De Amicis sembra più in palla e al 25’ torna a farsi minacciosa con Seidita, ma Scalas si supera. La gara si sblocca a inizio ripresa: Masia su punizione trova la traiettoria perfetta sotto la traversa per l’1-0 della Maccioni Marmi. Il fantasista dei selargini ci riprova ancora dalla distanza, ma Secci smanaccia e salva la porta. Poi in un paio di minuti, Simbula pareggia i conti con una zampata improvvisa in area di rigore, e un diagonale perfetto di Massimiliano Piras ribalta il risulto. La squadra di Gigi Piras accusa il colpo, ma non tarda a replicare. Pier Paolo Piras va in rete intorno al 20’ ma l’arbitro Spano annulla per fuorigioco, su segnalazione dell’assistente. Intanto il doppio giallo a Vistosu costa l’inferiorità numerica ai selargini, che potrebbero soccombere ancora, ma anche la rete di Simbula è viziata da fuorigioco. Sul finire di gara il tocco di mano galeotto di Loja, concede alla Maccioni Marmi l’occasione del pareggio, che Pilleri dal dischetto non fallisce. Nei due tempi supplementari non succede granché a parte il rosso al selargino Anedda. Il verdetto finale passa per i calci di rigore. Aldo Piras e Pilleri calciano alto, Masia invece fa centro, ma non basta. Per la De Amicis vanno a segno capitan Piras, Minio, Monterastelli e Palmas. I rossoblù possono festeggiare il primo titolo Over 50.

Umori opposti

«Non è stata una partita ben giocata da parte nostra, ma l’importante era vincere. Poteva finire prima. Abbiamo meritato il titolo e direi che è stato il giusto epilogo di una grande stagione», dice Walter Monterastelli, autore di tredici reti in stagione. Gli fa eco Mauro Palmas, che ha realizzato il rigore decisivo. «Non potevo sbagliare dopo aver fallito quello della settimana scorsa. Non me lo sarei perdonato, ma era destino. Non dovevo giocare e invece alla fine il nostro allenatore Pau ci ha visto bene, il merito è suo».

Nonostante la sconfitta c’è la consapevolezza di averci provato in casa Maccioni Marmi. Il tris non è riuscito ma «è stata una bella sfida intensa tra due ottime squadre», per Billo Vistosu, mentre Pier Paolo Piras recrimina per un arbitraggio un po’ severo nei confronti della sua squadra, ma alla fine ammette: «Hanno vinto i migliori».