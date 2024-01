Over 50, settima vittoria dei Quartieri 

Torna il campionato dell’Over 50 dopo la parentesi della Coppa Italia. La prima giornata di ritorno ha confermato la leadership de I Quartieri/De Amicis, ancora tallonati dal Real Putzu. Nell’Over 55 cade l’ex capolista Cooper Band in un girone A che ha nell’Orione Selargius la sua nuova regina. La Masnata Chimici è il solito rullo compressore del girone B.

Completato il giro di boa I Quartieri/De Amicis riprendono la corsa con la settima vittoria stagionale, che vale il primo posto a quota ventitré punti: il 3-0 sulla penultima della classe Asd Nivea però non basta ad allontanare il Real Putzu, che resta a un punto, dopo il 2-0 rifilato alla I. R. Ultimi Moniaflor. Il big match di giornata va alla Pgs Audax Frutti d’Oro, che supera nello scontro diretto la Okki Villanova e perfeziona proprio ai danni dei cagliaritani, l’aggancio in classifica al terzo posto. Preziosa anche la vittoria con cui il Decimo 2013 raggiunge il quinto posto, superando una Mediterranea (2-1) sempre più in crisi dopo tre ko consecutivi. Al decimo tentativo l’Accademia Sulcitana infine trova il primo sorriso, dopo cinque sconfitte di fila, imponendosi di misura sugli Amatori 4 Mori, con cui condivide ora l’ultimo posto.

Orione al comando

Dopo tredici giornate gli Amatori Orione Selargius si riappropriano della vetta del girone A degli Over 55. I biancorossi (alla terza vittoria di fila) superano Il Club per 3-1 e approfittano del sorprendente passo falso della Cooper Band per portarsi al comando, superando l’ex capolista. I campioni in carica della categoria pagano a caro prezzo la sconfitta di misura con i Resti Umani, che agganciano proprio gli asseminesi al secondo posto, raggiunti pure dalla Maccioni Marmi, che sconfigge la Gigi Spada SI. TI. con una quaterna. In zona playoff consolida la sua posizione anche la Di. Fer., grazie all’1-0 con cui sconfigge un Cral C.t.m. in caduta libera, reduce da quattro sconfitte e sempre più a fondo classifica. Risale invece la Sardachem, che si inserisce nel gruppone delle pretendenti agli spareggi, dopo il terzo successo di fila (3-0 sul Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto la Torre). In un turno che non ha fatto registrare pareggi, spicca anche il 3-0 con cui la Domel/E. I. 83 si sbarazza degli Ingegneri, superandoli in classifica. Il successo dei militari vale l’aggancio alla SI. TI. e agli Amatori La Palma, che hanno osservato il riposo.

La Masnata allunga

Arriva l’undicesima vittoria per una Masnata Chimici sempre più leader del girone B. La capolista conquista il suo nono risultato utile con un rotondo 6-0 sul Nuraghe. Ora il distacco dalle inseguitrici è di dieci punti: la Campagnola/140 Gr. Spaghetteria è costretta al pareggio a reti inviolate dalla De Amicis (che si conferma al quinto posto) e deve subire anche l’aggancio de La Vernice, vittoriosa sul Fileferru per 2-1. Il mezzo passo falso della Sinnai Conad Superstore (2-2 con la Polisportiva Sestu) non ne pregiudica il quarto posto. Muove la classifica il Cagliari 2007, ma il pareggio per 0-0 contro il fanalino di coda Ellas (al secondo pareggio stagionale dopo undici ko di fila) sa di occasione persa per avvicinare il gruppone dei playoff. I rossoblù agganciano il Fileferru e i Vigili del Fuoco, che dopo due successi ritrovano la sconfitta per mano della Car Refinish (1-0), tornati al successo dopo sette turni. La Frama supera per 1-0 l’Avis Assemini, mentre ha riposato la Cigiesse/Simius Group.

