over 50: Pgs audax  regina di coppa 

La Pgs Audax Frutti d’Oro non si ferma nemmeno in Coppa Italia nell’Over 50. Sesta giornata invece nell’Over 55: sono al comando Cooper Band (girone A) e Maccioni Marmi (girone B).

La regina

Secondo turno di Coppa nell’Over 50: Audax corsaro 3-2 sulla Mediterranea in un girone A dove stasera si gioca Real Putzu-Accademia Sulcitana. Nel girone B non si è disputata Flamengo-Deximu, mentre I Quartieri/De Amicis schiantano i Colonial Fruits 5-1. La Nivea Karalis supera 2-1 a domicilio gli Amatori 4 Mori.

La vetta

Il tris della Cooper Band sul Conad Sinnai Superstore vale la conquista del primato nel girone A dell’Over 55 per gli asseminesi, tallonati dalla Sardachem (a un punto dalla vetta) vittoriosa di misura sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Solo un pareggio a reti bianche invece per la Masnata Chimici con gli Ingegneri, un rallentamento che le costa la vetta e l’avvicinamento della Campagnola (distante una lunghezza ma con una gara in meno), vittoriosa sulla Gigi Spada SI.TI. 2-1. Successo pesante anche della Di. Fer., che rimane in scia (grazie al netto 3-0 sull’Ellas) superando in classifica la Tielle/PLS fermata dalla Car Refinish 1-0 e ora a quota 9. Opes Team-Myair Svapo è il posticipo di mercoledì mentre ha riposato il Nuraghe, che lo stesso giorno scende in campo per il recupero della gara con la Campagnola valevole per la quinta giornata.

La leader

La Maccioni Marmi (1-0 sul Fileferru) è la regina del girone B; l’I. R. Moniaflor (2-0 sull’Aldebaran) tocca quota 15 punti ed è seconda. La netta la vittoria 5-0 dell’Orione Selargius sul Mulinu Becciu lancia i biancorossi al terzo posto, condiviso con Il Club che supera gli Amatori La Palma al termine di uno spettacolare 4-3. Il terzo successo stagionale della Pol. Sestu (2-1 sulla Frama/Beko Service) rilancia ulteriormente le ambizioni dei biancoblù, che precedono di due punti i cagliaritani de La Vernice vittoriosi 4-1 sui Resti Umani/Zaza Kospi. Primo successo del Cagliari 2007 (2-0 sul Cral C.t.m.) mentre l’unico pareggio (0-0) lo firmano La Sardegna Termale Sardara e De Amicis.

