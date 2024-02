Over 50, l’allungo dei Quartieri Over 55: Vola la Masnata Chimici 

I Quartieri/De Amicis allungano ancora nell’Over 50, toccando quota trentacinque punti nella quinta giornata di ritorno. Cade la Maccioni Marmi (girone A), mentre vola la Masnata Chimici (girone B) negli Over 55.

Cinquina della capolista contro l’Accademia Sulcitana. Pari invece per le inseguitrici, Pgs Audax Frutti d’Oro (1-1 col Moniaflor) e Okki Villanova, 0-0 contro la Mediterranea, reduce dal bel successo della settimana scorsa per 3-1 sul Real Putzu, sconfitto invece sabato dal Decimo 2013 (3-1). Vittoria di misura per l’Asd Nivea infine contro gli Amatori 4 Mori.

Lo stop

Nel girone A degli Over 55 si ferma bruscamente la Maccioni Marmi, sconfitta per 2-1 da Il Club. Frena anche la Cooper Band, sconfitta per 4-1 dalla Sardachem, e continua la corsa al terzo posto anche dei Resti Umani/Kospi, vittoriosi sul Poggio dei Pini (2-1). Crisi nera per l’Orione Selargius, con un punto nelle ultime cinque partite che paga il ko (1-0) contro la Gigi Spada SI. TI. Con lo stesso risultato di misura la Domel si impone sul Cral C.t.m. e gli Ingegneri superano la Di. Fer. Successo anche per gli Amatori La Palma sull’Aldebaran (2-0). In questo terzo turno di ritorno ha riposato la Tielle/PLS. Non si arresta la corsa della Masnata Chimici nel girone B: l’1-0 basta per superare il Fileferru e confermarsi leader del torneo. Inseguono la Vernice (4-1 sul Nuraghe), e la De Amicis (3-1 sull’Avis) che aggancia la Pol. Sestu (a riposo). Preziosi anche i successi del Cagliari 2007 sul Nuraghe (4-1), e della Car-Refinish sull’Ellas (2-1), mentre termina in parità (2-2) tra Sinnai Conad e Cigiesse. Rinviata la sfida tra Campagnola e Frama/Beko Service.

