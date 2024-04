Over 50, la Coppa Italia va ai Quartieri 

I Quartieri/De Amicis conquistano la Coppa Italia dell’Over 50, imponendosi per 3-0 sull’Accademia Sulcitana. Non si fermano i due tornei Over 55: le battistrada dei due gironi, Maccioni Marmi e Masnata Chimici riprendono la corsa verso il titolo.

Dopo il successo nella stagione regolare dell’Over 50, e in attesa di giocarsi i playoff scudetto, I Quartieri/De Amicis mettono in bacheca la Coppa Italia, grazie al successo netto per 3-0 sull’Accademia Sulcitana. I cagliaritani si erano guadagnati la finalissima battendo in semifinale per 2-0 la Mediterranea, mentre a sorpresa (sempre martedì scorso) l’Accademia Sulcitana aveva sconfitto di misura il più quotato Real Putzu. Nella finalissima giocata sabato pomeriggio, l’ex Maccioni Marmi Gherazzu, Mereu e Pintus (su rigore) hanno firmato il successo che vale il trofeo di categoria. Ora l’obiettivo per la squadra cagliaritana è quello di bissare la conquista del titolo dell’Over 50.

L’allungo

Consolida la testa della classifica del girone A dell’Over 55 la Maccioni Marmi che, dopo il turno di riposo, supera di misura la Tielle/PLS e si porta a +4 dalla Cooper Band, che invece non va oltre il pareggio per 2-2 contro gli Ingegneri. Il mezzo passo falso della squadra di Farci dopo il fragoroso tonfo di una settimana fa, favorisce la Sardachem, che invece regola la Di. Fer. (2-1) e si porta a quarantasette punti in classifica, staccando al quarto posto l’Asd Il Club, a riposo in questa decima giornata di ritorno. Si confermano in quinta posizione i Resti Umani/Kospi, vittoriosi sulla Domel E. I. 83 (1-0), con un punto di vantaggio sugli Amatori Orione Selargius, al secondo successo di fila, conquistato contro gli Amatori La Palma (1-0). Avvicina decisamente l’ottavo posto valido per l’accesso ai playoff la Gigi Spada SI. TI. grazie al 3-0 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana che vale anche l’aggancio alla Tielle/PLS. L’unico pareggio lo firmano Cral C.t.m. e Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto La Torre (0-0), ormai tagliate fuori dagli spareggi.

La ripartenza

La capolista del girone B volta pagina dopo il ko dell’ultimo turno: la Masnata Chimici torna al successo e lo fa con una quaterna convincente sulla Frama/Beko Service sconfitta per 4-1. Il distacco sulla seconda è sempre di otto lunghezze perché anche la Campagnola/140 Gr. Spaghetteria non fallisce contro il Fileferru (4-0). Vittoria anche per la Polisportiva Sestu, che consolida il terzo posto con il quinto successo di fila, questa volta contro i Vigili del Fuoco, che arrancano al nono posto con ventotto punti. I sestesi invece ne guadagnano due su La Vernice, che non va oltre il pareggio a reti bianche con la De Amicis, avvicinata dalla Sinnai Conad Superstore, vittoriosa per 2-0 sulla Car-Refinish. Dei tre pareggi della decima giornata di ritorno, rocambolesco è stato quello siglato da Avis Assemini e Nuraghe/Evolvere, ma il 2-2 frena la squadra ospite nella corsa disperata ad un posto per gli spareggi. Il pari non serve nemmeno agli asseminesi per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Ed è pari (3-3) altrettanto spettacolare anche tra Cigiesse/Simius Group e Ellas, un’occasione mancata per i padroni di casa per agganciare il quinto posto. Ha riposato invece il Cagliari 2007 che resta ottavo a quota trenta punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA