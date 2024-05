Over 50, il trionfo dei Quartieri 

I Quartieri/De Amicis conquistano il titolo provinciale Msp, Over 50, superando nella finalissima di sabato il Real Putzu Decimoputzu per 1-0. Negli Over 55 la Masnata Chimici chiude al primo posto con due turni d’anticipo il girone B, mentre alla Maccioni Marmi manca solo un punto per concludere in vetta la stagione regolare del girone A.

Una rete di Corda nel primo tempo decide la finalissima degli Over 50. Teatro della sfida è stato il Comunale di Monserrato che ha visto da una parte i cagliaritani, detentori del titolo di categoria e freschi vincitori della Coppa Italia, dal’altra il Real Putzu Decimoputzu. La squadra di Pau, dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare, legittima il successo anche nell’ultimo atto di un’annata trionfale. Al 20’ del primo tempo il tiro a incrociare di Corda all’altezza del dischetto su perfetto assist di Melis vale il vantaggio dei biancorossi che, in una gara ben giocata dalle due squadre, hanno rischiato di arrotondare in più occasioni il risultato: Pintus (su velenosa conclusione dal limite), Simbula da due passi e Gherazzu, al quale è stato annullato anche un gol per presunto fallo di mano, hanno graziato un Real, che comunque ha ben figurato, opponendo tanta corsa e organizzazione alla maggiore qualità di Piras e compagni. Alla fine ne è nata una bella sfida e la squadra cagliaritana ha potuto alzare l’ambito trofeo per la seconda volta consecutiva: è l’apoteosi.

A un passo

Ancora sei punti in palio nell’Over 55. La leader Maccioni Marmi raggiunge quota sessantuno con la quaterna sulla Gigi Spada SI. TI., ma la Sardachem non molla e resta a -5, grazie al successo per 4-0 sul Poggio dei Pini. In terza e quarta posizione frenano bruscamente l’Asd Il Club (sconfitto di misura dagli Amatori Orione Selargius) e la Cooper Band, che non approfitta del passo falso della matricola terribile per guadagnarsi la terza piazza: con i Resti Umani finisce con un ko per 1-0. Questi ultimi mercoledì devono anche recuperare la gara (sospesa) con il SI. TI. e per ora viaggiano in quinta posizione, sicuri dei playoff assieme ai selargini. La vittoria della Di. Fer. per 2-1 sul Cral C.t.m. consente loro di consolidare il settimo posto, mentre gli Ingegneri, al terzo ko di fila, e sconfitti dalla Domel (2-1), hanno messo a rischio l’ultimo posto utile per accedere agli spareggi. La Tielle/PLS infatti accorcia decisamente, grazie alla cinquina rifilata all’Aldebaran. Hanno riposato invece gli Amatori La Palma. Il girone B ha consacrato la sua regina: la Masnata Chimici con un poker non fa sconti al Nuraghe. L’1-1 con la De Amicis frena la Campagnola, che si deve accontentare (per ora) della seconda piazza, minacciata dalla Polisportiva Sestu, travolgente invece nello scontro diretto con il Conad Sinnai, battuto per 5-1. Tiene anche la Vernice (quarta) dopo il 3-0 sul Fileferru. In chiave playoff rimangono in lizza in due: il Cagliari 2007, con la vittoria per 2-1 sull’Ellas conquista il provvisorio ottavo posto, ma deve guardarsi dalla Car Refinish, vittoriosa di misura sui Vigili del Fuoco e distante solo tre punti. La Cigiesse (che ha riposato) è invece sicura di rientrare nelle prime otto e di poter disputare gli spareggi che assegneranno il titolo provinciale Over 55. In coda l’Avis Assemini supera (2-0) la Frama/Beko Service e sorpassa l’Ellas, ultima in classifica.

Alessandro Zucca

