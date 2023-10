Over 50: I quartieri sono già davanti a tutti Quattro al comando dell’Over 55 gruppo A 

I campioni in carica de I Quartieri/De Amicis guidano il girone unico dell’Over 50 dopo due giornate. Sono quattro invece le leader del girone A dell’Over 55, mentre nel girone B un terzetto di squadre comanda a punteggio pieno.

De Amicis leader

Grazie al 3-0 sulla Moniaflor la De Amicis dopo due giornate è in vetta nell’Over 50. Seguono a due punti di distanza l’Audax (2-2 con la Mediterranea), il Decimo, rallentato dal pari (2-2) con l’Accademia Sulcitana, e il Real Putzu, vittorioso sulla Nivea (2-1). Primo sorriso per la Okki Villanova, che supera per 2-1gli Amatori 4 Mori e li aggancia a quota tre punti.

Quartetto in testa

Grazie al 4-3 sulla Di. Fer. l’Orione Selargius guida il girone A dell’Over 55, assieme alla Maccioni Marmi (2-0 sulla Domel), alla Sardachem (2-0 sugli Amatori La Palma) e alla Cooper Band (4-0 sull’Aldebaran). Non mollano le immediate inseguitrici: la Tielle però non va oltre l’1-1 con i Resti Umani (al primo punto stagionale), mentre il SI. TI. si impone sugli Ingegneri (2-1) e Il Club supera per 3-1 un Cral C.t.m. ancora a zero punti. Il Poggio dei Pini ha osservato il suo turno di riposo e divide il fondo classifica con quattro squadre ancora alla ricerca dei primi punti stagionali.

Masnata a valanga

Prova di forza della Masnata Chimici nel girone B: la capolista conquista il secondo successo con un roboante 7-1 sulla Cigiesse. A fargli compagnia in vetta alla classifica ci sono i Vigili del Fuoco e la Campagnola: la squadra di Marco Berlucchi conferma il suo ottimo avvio di torneo superando nel big match di giornata la De Amicis per 2-1, mentre fa ancora meglio la Campagnola che cala un poker alla Car-Refinish. Dopo l’exploit della settimana scorsa il Nuraghe si arrende alla matricola Sinnai Conad, che con un tris di reti conquista la prima vittoria. Primi successi anche per il Cagliari 2007, dopo un combattutissimo 3-2 con l’Avis Assemini, e per La Vernice, che supera per 2-1 la Polisportiva Sestu. I biancoblù sono protagonisti di un avvio da incubo, con due sconfitte e zero punti ancora in classifica. Frama/Beko Service e Ellas siglano l’unico pari (2-2) del girone. Turno di riposo per il Fileferru dopo il pari dell’esordio.

