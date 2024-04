Over 50, I Quartieri chiudono con un pari Maccioni e Masnata leader nell’Over 55 

La leader I Quartieri/De Amicis chiude con un pareggio la prima fase dell’Over 50. Nel girone A dell’Over 55 la Maccioni Marmi stacca la Cooper Band, mentre la Masnata Chimici è sempre più leader del girone B.

I Quartieri/De Amicis chiudono a 43 punti la stagione regolare dell’Over 50, dopo il pari per 1-1 contro la Mediterranea. Il 27 aprile si parte con i playoff scudetto (dopo l’intermezzo delle fasi finali della Coppa Italia) e la leader sfiderà nel primo turno la Moniaflor, ottava e reduce dal successo sull’Accademia Sulcitana (4-3). La vicecapolista Okki Villanova, vittoriosa sull’Asd Nivea per 4-1 se la vedrà invece con la Mediterranea (settima). Pgs Audax Frutti d’Oro-Real Putzu sarà il posticipo di questa sera: i capoterresi sono sicuri del terzo posto e affronteranno nei playoff l’Asd Nivea, mentre il Real Putzu (quinto) sfiderà il Decimo 2013, vittorioso per 1-0 sugli Amatori 4 Mori, esclusi dai playoff insieme all’Accademia Sulcitana.

Ancora in vetta

La Cooper Band non va oltre il pari per 1-1 con la Gigi Spada SI. TI. e lascia la vetta solitaria del girone A dell’Over 55 alla Maccioni Marmi, che rifila una quaterna ai Resti Umani, i quali si confermano comunque al quinto posto. In terza posizione vanno a braccetto Sardachem (vittoriosa sull’Orione Selargius per 3-0) e Il Club (4-0 sul Poggio dei Pini). I selargini vengono avvicinati dagli Ingegneri (4-1 sull’Aldebaran). Prezioso il successo della Tielle/PLS (3-2 sulla Domel) che consente di superare in classifica la Di. Fer. sconfitta 2-1 dagli Amatori La Palma, che a loro volta perfezionano l’operazione sorpasso. Il Cral C.t.m. ha riposato. Nel girone B la Masnata Chimici raggiunge quota 59 dopo il 7-0 rifilato all’Ellas. Resiste la Campagnola (3-2 sul Sinnai Conad), e più staccata la Pol. Sestu, che guadagna il terzo posto (superando di misura la De Amicis) ai danni de La Vernice, sconfitta dai Vigili del Fuoco per 2-1. Successo importante della Cigiesse sulla Frama/Beko Service: il 4-2 vale il quinto posto. Nuraghe e Cagliari 2007 firmano uno dei due pareggi (0-0) di giornata, con i rossoblù che accorciano sulla Conad Sinnai. L’altro pari dell’ottavo turno di ritorno è il 2-2 tra Car-Refinish e Fileferru. Ha riposato l’Avis Assemini, che chiude la classifica all’ultimo posto.

