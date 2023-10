Over 50, cinquina per I Quartieri 

Torna in campo l’Msp con le dieci squadre dell’Over 50 (girone unico) e le trenta dell’Over 55 (gironi A e B). La prima giornata dell’Over 50 è stata caratterizzata da un solo pareggio (lo spettacolare 3-3 tra Real Putzu e I. R. Moniaflor) e dalla rotonda vittoria de I Quartieri/De Amicis, detentori del titolo provinciale di categoria. Successo anche per la Cooper Band, trionfatrice della passata edizione dell’Over 55, inserita nel girone A assieme alla pluridecorata (nell’Over 50) Maccioni Marmi. Tonfo pesante per la Polisportiva Sestu nel girone B.

Cinquina De Amicis

I campioni de I Quartieri/De Amicis riprendono da dove avevano lasciato a maggio, ovvero con una vittoria per 5-0 sulla new entry Nivea Karalis. Si candida per un ruolo da protagonista anche la Pgs Audax Frutti d’Oro dopo l’ottimo piazzamento della scorsa stagione: è buona la prima per i capoterresi che regolano un’altra delle quattro matricole, l’Okki Villanova, con un netto 3-0. Lo stesso risultato con cui i 4 Mori lanciano la sfida al campionato, liquidando l’Accademia Sulcitana. Basta invece il minimo scarto al Decimo 2013 per avere la meglio sulla Mediterranea, sconfitta per 1-0. L’unico pareggio dell’Over 50 lo siglano il Real Putzu e la I. R. Moniaflor, con un rocambolesco 3-3.

Bene le grandi

Cominciano col piede giusto le candidate al titolo del girone A dell’Over 55. A cominciare dalla scudettata Cooper Band che supera con un 2-0 gli Amatori La Palma, alla ricerca di un riscatto in una stagione che vede tra i favoritissimi gli Amatori Orione Selargius: i selargini calano il poker contro l’Associazione Ingegneri e lanciano un messaggio forte ai naviganti. Come la Maccioni Marmi (altra favorita) che con un 6-1 tennistico si libera del Cral C.t.m. Sono cinque invece le reti con cui, nell’anticipo di venerdì, la corazzata Sardachem (che nella passata stagione ha chiuso al primo posto il suo girone) ha superato l’Aldebaran che ha avuto comunque il merito di violare per due volte la solida difesa avversaria. Parte con una sconfitta invece la stagione del Poggio dei Pini/Pizzeria La Torre, sconfitta da una sorprendente Tielle/PLS per 2-0. Gli unici due pareggi li siglano i militari della Domel/E. I. 83 con la matricola Asd Il Club (0-0), e SI. TI. Gigi Spada con la Di. Fer. (1-1), mentre hanno riposato i Resti Umani/Zaza Kospi Srl.

Sorpresa Nuraghe

Fatica ma vince la Masnata Chimici nel girone B. I favoriti si impongono per 2-1 su un’ottima Conad Sinnai, altra novità dell’Over 55. L’altra candidata al titolo Polisportiva Sestu stecca invece la prima: è il Nuraghe a vestire i panni della protagonista imponendo lo stop per 1-0 ai biancoblù. Giornata favorevole per la De Amicis, con un confortante 3-1 sul Cagliari 2007/Bar Gaviano, i Vigili del Fuoco, che di misura (1-0) liquidano l’Avis Assemini e la Campagnola/140 Grammi Spaghetteria, che a domicilio regola l’Ellas per 3-2.

Due sono i pareggi anche nel girone B: termina 1-1 la sfida tra Car-Refinish e Frama/Beko Service, mentre Fileferru e Cigiesse/Simius Group si dividono la posta, con un 2-2 finale. Turno di riposo per gli Amatori Cagliari/La Vernice, che sabato prossimo ricevono la Polisportiva Sestu nel big match.

