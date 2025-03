Over 50, Audax pareggia col Nivea  

La leader degli Over 50 Audax manca l’occasione per l’allungo. Tutto invariato in vetta nei due gironi di Over 55: Campagnola e Masnata, e Maccioni Marmi in testa.

Okky vicecapolista

La Nivea Karalis impone il pari alla capolista dell’Over 50: la rete di Antoniotti non basta infatti all’Audax per allungare. L’Okky Villanova (seconda), regola per 3-1 l’Accademia Sulcitana e sorpassa I Quartieri (a riposo assieme agli Amatori 4 Mori) in questa quinta di ritorno. Vittorie di misura per Real Putzu (con i Colonial Fruits) e Mediterranea (con il Deximu).

Masnata ne fa 11

Le leader del girone A dell’Over 55 sono sempre la Campagnola (1-0 sulla Sinnai Conad), e la Masnata Chimici (che travolge 11-2 Poggio dei Pini). Dietro rimane in scia a due punti la Sardachem che, grazie a Lai e Murgia, regola gli Ingegneri (2-0). Una doppietta di Nioi e le reti di Brigas e Pili, consentono alla Cooper Band di superare per 4-3 la Gigi Spada SI. TI. e a portarsi a +5 dal quinto posto della Tielle/PLS, vittoriosa per 2-0 sul Nuraghe (a segno Demontis e Cogoni).

L’unico pari (0-0) lo firmano Opes Team e Di. Fer., mentre la Myair Svapo supera per 2-0 la Nuova Ellas. Ottava giornata di ritorno a riposo per la Car-Refinish. La Maccioni Marmi regina del girone B (6-1 sulla Frama) tiene a distanza la I. R. Moniaflor (1-0 sulla Sardegna Termale), mentre l’Orione impatta con La Vernice (1-1) e si fa avvicinare dagli Amatori La Palma, che con Rais, Serra (doppietta) e Orrù, superano il Cral (4-0). L’1-0 sull’Aldebaran consente alla De Amicis di salire al quinto posto, staccando il Sestu (che impatta per 0-0 con il Fileferru), raggiunto dai Resti Umani, che con Corrias, Manca, Fadda e Asunis, abbattono il Mulinu Becciu. Termina in parità e a reti inviolate la sfida di metà classifica tra Il Club e il Cagliari 2007.

Intanto mercoledì si recupera per il girone B Resti Umani-De Amicis, mentre il 19 marzo sarà la volta di Ingegneri-Myair Svapo e De Amicis- Frama/Beko Service.

