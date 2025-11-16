VaiOnline
Uisp.
17 novembre 2025 alle 00:23

Over 43: vittorie per Real putzu e seddori 

Archiviata la Coppa Italia, che tornerà a gennaio e marzo del 2026 con le fasi finali per le due categorie, sono cominciati i due campionati Uisp. Nell’Over 43 il Real Putzu ha battuto 3-1 la Polisportiva Isili: Usala, Ollosu e Corona hanno firmato il tris putzese (Gessa è andato a segno invece per i rossoblù).

Una doppietta di Floris e la rete di Porceddu hanno regalato il successo al Seddori contro gli Amatori Guspini. È termina 1-1 la sfida tra Monreale e Polisportiva Guasila 2022, mentre sono state rinviate a data da destinarsi Ales-WS10 Senorbì e Polisportiva Villamarese 2023-Sant’Andrea Frius.

Nell’Over 30 Littera (per l’Is Cortes) ha deciso la sfida contro l’Aek Kasteddu. Vittorie anche per il Real Cocciula, che ha superato per 3-0 il Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes, e per l’Atletico Capoterra 2025 (per 1-0 sulla Futura 2000 Villasor). Stasera si disputa il posticipo Real Putzu-Crescenzi Sport. Ha riposato invece la Nino Disario Villacidro, che sabato farà il suo esordio (in casa) contro la Crescenzi Sport.

