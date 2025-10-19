VaiOnline
Usip.
20 ottobre 2025 alle 00:11

over 43: Guidano ales, seddori e real putzu 

Prima di ritorno della Coppa Italia per le due categorie Uisp. Nell’Over 43 la quarta giornata ha consacrato la leadership nel girone A dell’Ales, vittoriosa 2-1 sugli Amatori Guspini: la doppietta di Isola rende inutile la rete ospite di Lilliu. Rinviata invece la sfida tra Polisportiva Isili (che ha pareggiato nel recupero di mercoledì per 3-3 con l’Ales) e Polisportiva Guasila 2022, mentre ha riposato la Polisportiva Villamarese 2023.

Nel girone B al comando ci sono il Seddori (che ha riposato) e il Real Putzu, che ha calato il poker sul Sant’Andrea Frius grazie alla doppietta di Corona (che ha aperto e chiuso la sfida) e alle firme di Defraia e Usala. Nell’altro match bel colpo della WS Senorbì: il 3-1 sulla Monreale Calcio vale il secondo posto a un punto dalla vetta.

Nell’Over 30 l’Is Cortes vince il big match del girone A con una quaterna sulla Futura 2000 Villasor (a riposo il Real Cocciula). Vittoria di misura, grazie al gol di Cardia, dell’Atletico Capoterra 2025 sulla Nino Disario Villacidro nel girone B (ha riposato la Genneruxi Ottica 4 Eyes), mentre nel girone C, dove ha riposato la Crescenzi, l’Aek Kasteddu espugna Decimoputzu (2-1), con Arru e Visco. (a. z.)

