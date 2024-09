Over 40 in campo per ricordare “Poppi” Dessì 

Lo sport era la sua più grande passione, coltivata prima da giocatore (con la maglia della Don Bosco, Santa Giusta, Oristanese e San Marco solo per citarne alcune), poi da tifoso rossoblù. Ed è proprio attraverso lo sport che gli amici hanno voluto onorare la memoria di Roberto Dessì, scomparso lo scorso aprile a 56 anni. Sul campo sintetico del seminario, in via Cagliari, due giorni fa ha preso il via il primo memorial “Poppi Dessì”, torneo amatoriale di calcio a 7 over 40. L’evento, organizzato dalla società Progetto academy Campidano, sotto l’egida del comitato provinciale del Centro sportivo educativo nazionale con il patrocinio del Comune e del seminario arcivescovile, vede la partecipazione di 12 squadre di Oristano e provincia. Tra le formazioni in gara, suddivise in tre gironi, anche una interamente composta dagli amici più cari di Roberto. Ogni sera, fino al 5 ottobre, saranno due i match in programma: alle 20.30 e alle 21.30. Le prime due classificate di ogni girone accederanno, assieme alle due migliori terze, alle semifinali. Gli esclusi, invece, potranno consolarsi in un mini torneo parallelo. Molto più di una gara: soprattutto un’occasione per ricordare una persona che ha sempre creduto nei valori dello sport e ha cercato di trasmetterli ai più giovani anche da dirigente. ( m. g. )

